تقرير: هازارد قريب من الرحيل عن ريال مدريد هذا الصيف

كشفت تقارير صحفية اليوم السبت، أن البلجيكي إيدن هازارد جناح ريال مدريد الإسباني قريب من الرحيل عن الفريق.

وقالت شبكة “ريليفو” الإسبانية، إن هازارد قريب للغاية من الرحيل عن ريال مدريد خلال الأيام المقبلة.

وارتبط اسم هازارد بإمكانية الرحيل عن صفوف ريال مدريد في الصيف المقبل، في ظل عدم مشاركته بشكل أساسي تحت قيادة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للجناح البلجيكي، صاحب الـ32 عامًا، رفقة ريال مدريد في يونيو 2024.

هازارد انتقل إلى صفوف ريال مدريد في يونيو 2019، قادمًا من تشيلسي الإنجليزي، مقابل 100 مليون يورو.

وكان هازارد صرح منذ أشهر بأنه يرغب في الاستمرار مع الفريق وقال: "لقد كان موسمًا صعبًا، ولكن ريال مدريد فريق كبير وقادر على التتويج بالعديد من الألقاب".

وأضاف: "مستقبلي؟ لا أعلم، ولكنني أريد أن ألعب رغم صعوبة الأمر".

وأوضح: "أخوض التدريبات وأبذل قصارى جهدي لتقديم أفضل ما عندي، وأتمنى الحصول على فرصة المشاركة مجددًا في المباريات المقبلة".

وبسؤاله عن البقاء في ريال مدريد، أجاب هازارد: "بالتأكيد أريد البقاء هنا في ريال مدريد حتى نهاية عقدي".