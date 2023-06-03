إيران: تشكيل تحالف بحرى مع دول خليجية قريبًا

أعلنت إيران، أنه جار الإعلان عن تحالف بحري مع دول خليجية بينها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية.

وقال قائد القوات البحرية بالجيش الإيراني الأدميرال شهرام إيراني، في تصريحات تلفزيونية: سيتم قريبا تشكيل تحالف مشترك للبحرية الإيرانية مع دول المنطقة، بما في ذلك السعودية والإمارات وقطر والبحرين والعراق، وفقا لما أعلنته وكالة فارس الإيرانية اليوم.

وأشار إيراني إلى أن دول المنطقة وصلت إلى النقطة القائلة بأنه إذا كنا نريد الحفاظ على الأمن في المنطقة، فيجب أن يتم ذلك من خلال التآزر والتعاون المتبادل.

وأكد قائد القوات البحرية الإيرانية أن هناك تحالفات جديدة قيد التبلور إقليميا ودوليا.

وحول التحالف الإيراني البحري مع روسيا والصين، قال إيراني إن هذا التحالف الثلاثي يجري تطويره مع روسيا والصين، حيث نجري مناورات كل عام بالإضافة إلى ذلك، هنالك تحالفات إقليمية قيد التبلور.

وأعرب إيراني عن توقعاته بأن تخلو المنطقة قريبا من أي قوة غير مبرر تواجدها، متابعا "ستكون شعوب المنطقة هي المسيطرة في مجالها الأمني ​​باستخدام جنودها".

وأوضح إيراني أن كل دول المنطقة باتت تعتقد أنه ينبغي عليها الوقوف إلى جانب جمهورية إيران الإسلامية وتحقيق الأمن بشكل مشترك مع تآزر كبير.

الإمارات تنسحب من قوة بحرية تقودها الولايات المتحدة فى الخليج

وقبل يومين، أعلنت الإمارات انسحابها من قوّة بحرية مشتركة تقودها الولايات المتحدة في الخليج، تعمل قبالة إيران وفي مياه البحر الأحمر على حفظ الأمن في المنطقة الاستراتيجية التي غالبا ما تشهد هجمات ضد سفن وناقلات نفط.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها الأربعاء الماضي، إن "دولة الإمارات تلتزم بالحوار السلمي والسبل الدبلوماسية كوسائل لتعزيز الأهداف المشتركة والمتمثلة في الأمن والاستقرار الإقليميين"، مضيفًا أنه "نتيجة لتقييمنا المستمر للتعاون الأمني الفعال مع جميع الشركاء، انسحبت دولة الإمارات منذ شهرين من مشاركتها في القوة البحرية الموحدة"، ولم تقدّم الوزارة توضيحات إضافية.