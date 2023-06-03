السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حملة لاسترداد أراضي أملاك الدولة بالعزيزية بمركز طامية بالفيوم

حملة لاسترداد أراضى
حملة لاسترداد أراضى أملاك الدولة بالعزيزية

شنت الأجهزة التنفيذية برئاسة المهندس ياسر جمعة رئيس مركز ومدينة طامية، حملة لاسترداد أراضى أملاك الدولة بقرية العزيزية.

 

أسفرت الحملة، عن استرداد مساحة 6 س 3 ط  34 ف أملاك الدولة ولاية المحافظة وتم وضع لافتة مكتوب عليها أنها أرض أملاك دولة ومحظور التعامل عليها حرصا على عدم النصب على المواطنين الراغبين في شراء الأراضي واستصلاحها.

 

جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بسرعة استرداد أراضي أملاك الدولة الخاصة الموضوع اليد عليها دون تقنين أوضاعها بأملاك الدولة بالمحافظة واستردادها دون تهاون في حق الدولة وحق الشعب.


وأشار رئيس مركز ومدينة طامية، إلى أن الموجة الـ 21 تشمل حالات التعديات على أملاك الدولة التى لم تتقدم بأى طلبات تقنين والحالات غير الجادة فى التقنين والحالات التى أقرت لجنة التقنين أنها غير قابلة للتقنين ولا ينطبق عليها الشروط وحالات التعدى على أراضى المنفعة العامة والأراضى الزراعية.

 

وأوضح المهندس ياسر جمعة رئيس مركز طامية بمحافظة الفيوم، أن الأجهزة التنفيذية والأمنية ستنفذ القانون على جميع المتعدين على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية وسيتم تطبيق القانون بكل حزم وقوة لحين استرداد جميع أملاك الدولة.



وأعلنت محافظة الفيوم، عن ضبط 400 كيلو جرام من اللحم البقري، غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمدخل قرية دمو، التابعة لمركز الفيوم، وذلك خلال حملة مشتركة بين مسئولي مديرية الطب البيطري، ومسئولى مديرية التموين، وبالتنسيق مع مباحث التموين بالفيوم.
 

حملة لاسترداد أراضي املاك الدولة بالعزيزية بمركز طامية بالفيوم

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