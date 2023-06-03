السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

كيف تؤثر الشظايا الصغيرة من البلاستيك على صحة أطفالنا؟

طفل
طفل

يعد البلاستيك واضراره من أكثر الأشياء المقلقة لدى المواطنين لذلك أصبحت اللدائن الدقيقة، وهي شظايا صغيرة من البلاستيك يقل حجمها عن 5 ملليمترات، تهديدًا ليس فقط لبيئتنا ومحيطنا ولكن أيضًا على صحتنا، البلاستيك الدقيق الناشئ من الزجاجات البلاستيكية، والعجين، والحاويات، وعبوات الرقائق، وشفاطات الشرب ذات الاستخدام الواحد، تشق طريقها إلى أجسامنا. 

 

وفقًا لموقع hindustantimes  فإنه توجد هذه الجزيئات أيضًا في المحيطات والأنهار والتربة وحتى في الهواء الذي نتنفسه. يتعرض الأطفال الصغار لخطر متزايد من تناول اللدائن الدقيقة لأنهم كثيرًا ما يضعون الأشياء التي تستخدم يوميًا في أفواههم و يمكن أن تسبب اللدائن الدقيقة مشاكل في الجهاز الهضمي والالتهابات وتعطل امتصاص العناصر الغذائية.

 

يمكن أن تسبب أيضًا تأخرًا في النمو عند الأطفال و يمكنهم أيضًا شق طريقهم إلى نمو الجنين ولذلك من المهم منع تعرضك للمواد البلاستيكية الدقيقة والابتعاد عن أي نوع من العبوات البلاستيكية أو الزجاجات أو علب الطعام.

 

تميل اللدائن الدقيقة إلى إثارة عدد كبير من المشكلات الصحية لدى الأطفال و ترتبط هذه المواد الكيميائية بمشاكل صحية مختلفة مثل الإنجاب والسمنة ومشاكل الأعضاء وحتى التأخر في النمو عند الأطفال. 

 

ومن المعروف أن السمنة هي أم جميع الأمراض وأصبحت وباءً في الهند وتؤثر السمنة على جميع أعضاء الجسم  علاوة على ذلك، ستصدم أيضًا عندما تعلم أننا نتناول المواد البلاستيكية الدقيقة فقط عن طريق الأكل والشرب والتنفس.

 

ووفقًا لدراسات مختلفة، يمكن للأمهات تمرير الجسيمات البلاستيكية الدقيقة عبر الجسم. المشيمة للجنين النامي، هذه المواد الكيميائية تسبب أضرارًا جسيمة لصحة الأطفال، وبالتالي يجب على الآباء الانتباه عندما يتعلق الأمر بصحة أطفالهم وذلك حسبما الدكتور جاغديش كاثوات استشاري حديثي الولادة وطبيب الأطفال، مستشفى الأمومة في بون.

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