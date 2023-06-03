خالد الجندى: الكاظمين الغيظ يدخلون الجنة بدون حساب

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الكاظمين الغيظ يدخلون الجنة بدون حساب، والنبي عليه السلام عندما مر على المقابر ووجد سيدة مكلومة على وفاة ابنها، فقال لها "اصبري واحتسبي".

وأضاف، خلال برنامجه "لعلهم يفقهون" المُذاع على قناة "dmc"، أن السيدة لم تكن تعرف من يحدثها، فقالت له "إليك عني إنك لم تُصب بمصيبتي"، فغادر رسولنا الكريم وأحرج بشكل كبير.

وتابع، أن السيدة جاء إليها الناس وقالوا له "إنك تتحدثين مع رسول الله"، فهرولت السيدة إلى رسول الله، وقالت له: "يا رسول الله اعذر ما ألم بي"، فرد عليها قائلا: "إنما الصبر عند الصدمة الأولى".

وأردف الجندي: "كظم الغيظ يكون في وقت المصيبة، ولو قدرت تمسك نفسك وقت المصيبة هتدخل من أي أبواب الجنة شئت، وستدخل الجنة بغير حساب".