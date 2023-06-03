السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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صلاح حليمة يكشف دور مصر المحوري في القارة الإفريقية منذ تولي الرئيس

صلاح حليمة
صلاح حليمة

قال السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشئون الإفريقية، إن الدور المصري في القارة الإفريقية متعاظم منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكذلك  تولي مصر لرئاسة الاتحاد الإفريقي، والذي ركز على عدد من الملفات المهمة للقارة الإفريقية وهي الملفات الأمنية والسياسية والاقتصادية والتعليمية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أنه تمت إقامة العديد من الشراكات بين مصر والعديد من الدول الإفريقية، مؤكدًا أن مصر لعبت دورًا كبيرًا في حل المشاكل التقليدية والمسائل المستحدثة كأزمة الطاقة والغذاء والمياه التي كانت نتجية 3 عوامل وهي التغيرات المناخية، وجائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

دور مصر في مساعدة القارة الإفريقية

وأشار إلى أن مصر كان من ضمن مخرجات مؤتمر المناخ كوب 27، فى دورتها صندوق الأضرار، وهو يتعلق بالتغيرات المناخية، مؤكدًا أن دور مصر محوري في توفير اللقاحات خلال أزمة كورونا، وإيصالها لدول القارة وشعوبها، وتحديث المؤسسات الصحية وإصلاح القطاع الاقتصادي. 

صلاح حليمة القارة الإفريقية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الاتحاد الإفريقي التغيرات المناخية

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