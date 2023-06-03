بالأرقام.. أين وصل مشروع مخطط تطوير العواصم في الجمهورية؟

تسعى الدولة إلى تنفيذ وإنجاز مخطط تطوير العواصم على مستوى مختلف المحافظات في أقرب وقت ممكن، من خلال تنميتها وتطوير المدن بها وتوفير مدن ذكية آمنة ومتطورة.

ومن هنا أطلق صندوق التنمية الحضارية، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى في 2020 بمرحلته الأولى العاجلة على مستوى محافظات الجمهورية.

دعم كافة خطط التنمية

ويهدف مخطط تنمية عواصم المحافظات الإسهام فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة والعمل على ضمان حق المواطن فى الحصول على مسكن آمن وتحسين أوضاعه المعيشية والاقتصادية.

وخلال الفترة الماضية نفذ صندوق التنمية الحضرية، المرحلة العاجلة من مشروع تطوير عواصم المحافظات "دارة" المقدر عدد وحداتها بـ 100 ألف وحدة من إجمالي 500 ألف وحدة من المقرر إنشاؤها بالمشروع وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويعمل مخطط تطوير عواصم المحافظات على تنمية كبرى المدن في جميع عواصم الجمهورية، فضلًا عن توفير وحدات سكنية مجهزة للمواطنين في المحافظات المختلفة، ويجرى العمل على الانتهاء من تطوير الوحدات السكنية ومدن العواصم منذ إطلاق المشروع في عام 2020.

مشروع دارة لسكن آمن للمصريين

ويستهدف مشروع دارة توفير سكن آمن لجميع المواطنين حيث أطلقه صندوق التنمية الحضارية لتوفير وحدات سكنية لشرائح مختلفة من المجتمع، يأتي في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق التطوير الحضري في كافة المحافظات بما يساهم في الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، وتلبية مطالب مختلف الشرائح في توفير الوحدات السكنية المناسبة لكل شريحة، وذلك خلال فترة قياسية منذ عام 2020.

جاءت محافظة المنوفية ضمن أبرز المحافظات التي يجرى تطويرها وتحديدا في شبين الكوم والذى يتضمن إنشاء 1672 وحدة سكنية على مساحة 15,8 فدان لتوفير مشروع سكني متكامل الخدمات يضم (مسجد، حضانة، مخبز، ملعب خماسي، محلات تجارية، محطة رفع صرف صحى، أماكن انتظار للسيارات، مساحات خضراء.

رصف الشوارع وإحلال وتطوير المديريات

وفي أقصى الجنوب تم تنفيذ 90% من مخطط المشروع القومي لتطوير محافظة أسوان، حيث تم رصف الطرق والتى يصل إجمالى أطوالها إلى 52 كم، وبتكلفة تصل إلى 106 ملايين جنيه ضمن مخطط تطوير العواصم لسرعة إنهاء أعمال الرصف والتطوير الجارية بالطرق الرئيسية والداخلية بمدن المحافظة من أجل تحقيق السيولة المرورية المطلوبة.

وفي الشرقية تم إنجاز عدد كبير من مشروعات التطوير حيث جرى تنفيذ 81 مشروعًا بتكلفة 316 مليون جنيه، بإشراف المهندس محمد النجار وكيل وزارة الإسكان من أهمها إنشاء نفق ميدان عرابي ومول تجاري وإداري متعدد الطوابق بميدان التحرير و4 وحدات إطفاء بمركز الحسينية وسوق منشأة أبو عامر، فضلا عن إحلال وتطوير المديريات ومبنى المحافظة وعدد من الهيئات الأخرى.