السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وزير الصناعة: جنوب بورسعيد يشهد للمرة الأولى صناعة إنتاج الغازات (صور)

جانب من الجولة
جانب من الجولة

قال المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، خلال تفقده مصنع إنتاج الغازات برفقة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إن المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد تشهد للمرة الأولى هذا النوع من الصناعات ضمن النهضة الصناعية التي تشهدها المنطقة حاليًا.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية موسعة قام بها وزير الصناعة ومحافظ بورسعيد،  لمتابعة سير العمل في عدد من المصانع، والموقف التنفيذي في المصانع الجاري تنفيذها.

وأشار محافظ بورسعيد، إلى قرب الانتهاء من إنشاء المصنع  ووصول العمل لمراحل متقدمة، لافتًا أنه يقوم بجولات ميدانية مستمرة لمتابعة معدلات العمل أولًا بأول، ويؤكد تقديم كامل الدعم لمسئولي المصنع.

وجه وزير الصناعة ومحافظ بورسعيد، بالإسراع في معدلات الأعمال الإنشائية الجارية بمصنع الغازات جنوب بورسعيد، الذي يقام على مساحة 10000 م2، لدعم القطاع الطبى والصناعى بالمحافظة. 

وتفقد الوزير ومحافظ بورسعيد، أقسام المصنع الجاري إنشاؤها، مؤكدًا أن مصنع إنتاج الغازات سيضخ إنتاجه من الأكسجين الطبى اللازم للمستشفيات والمراكز الطبية ودعم العديد من المشروعات الإنتاجية.

جدير بالذكر أن المصنع سيسهم في الاستخدامات الصناعية بشركات المنتجات البترولية وصناعة الورق والمنسوجات وعدد من الصناعات الغذائية والدوائية، ويضاف إلى ذلك، أهمية منتجات المصنع من غازات النيتروجين والأرجون اللازمين للعديد من العمليات الإنتاجية، خاصة فى الاستخدامات الصناعية بشركات المنتجات البترولية.

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استخدامات التجارة والصناعة الجاري تنفيذه الصناعات الصناعات الغذائية القطاع الطبي

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