السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

مجمع الأديان يستقبل أطفال الخيالة في ثاني جولات "بلدنا في عيون أطفالنا"

فعاليات ثقافية
فعاليات ثقافية

استقبل مجمع الأديان ثاني جولات البرنامج الثقافي "بلدنا في عيون أطفالنا"، ضمن الفعاليات التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، لأطفال الإسكان الآمن بديل العشوائيات.

تضمنت الفعاليات زيارة ميدانية لأطفال الخيالة، عقد خلالها ورشة حكي للأطفال قدمتها إيمان شوكت، موضحة بها أسباب تسمية كنيسة السيدة العذراء بـ "الكنيسة المعلقة"، وذلك نظرا لبنائها على برجين من أبراج حصن بابليون ارتفاعهما ١٣ مترا عن سطح الأرض، كما شاهد الأطفال لوحة الموناليزا القبطية للسيدة العذراء، بالإضافة لسقف الكنيسة الذي بني على شكل سفينة نوح ومجموعة من الأيقونات المسيحية.

وقامت هاجر سعيد وهند شمس مرشدتا جولة الأطفال بالمتحف القبطي بشرح تاريخ المتحف، حيث بناه مرقص باشا سميكة على طراز مسجد الأقمر بشارع المعز ويضم المتحف عدة مقتنيات تصل لحوالي ١٦ ألف قطعة أثرية من أهمها شواهد قبور قبطية وحنايا وعمدان رومانية، وأيقونات عليها رسم بألوان التمبرا للسيدة مريم العذراء والسيد المسيح.

وعند كنيسة المغارة شرحت المرشدة لماذا سميت بهذا الاسم نظرا لتواجدها بالقرب من المغارة التى شهدت رحلة العائلة المقدسة التى قامت بها العذراء مريم والسيد المسيح هربا من بطش الحاكم الروماني هيردوس الذي أمر بقتل جميع الصغار ببيت لحم. 

واختتمت الجولة بزيارة معبد عزرا اليهودي ومسجد عمرو بن العاص.

يذكر أن البرنامج يتضمن زيارات ميدانية لموقع أثرية لتعريف الأطفال بتاريخ وطنهم وثرواتها وينفذ خلالها ورش فنية تعكس مدى استجابتهم وتأثرهم بالزيارة، ويقام بإشراف د. جيهان حسن مدير عام ثقافة الطفل منسق عام المشروع الثقافي لمناطق الإسكان الآمن بديل العشوائيات، استمرارا لبرامج قصور الثقافة التي تقدمها للأسر والأطفال من قاطني الإسكان البديل بالمحافظات، في ضوء التوجيهات الرئاسية بتنظيم برامج لبناء الإنسان بمشروعات الإسكان البديل.

مجمع الاديان البرنامج الثقافي بلدنا في عيون أطفالنا الهيئة العامة لقصور الثقافة المخرج هشام عطوة الإسكان الآمن بديل العشوائيات

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