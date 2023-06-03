السبت 03 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

بـ"لوحة شرف".. "الإعلامي للأزهر" يحتفي بأوائل مسابقة "القرآن الكريم"

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر

احتفت منصات الأزهر الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي بأوائل مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم، حيث نشرت صفحات الأزهر التي يديرها المركز الإعلامي للأزهر «فيديو» للتعريف بالمسابقة ومراحلها، من البداية حتى تكريم الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، للفائزين بالمراكز الأولى.

كما نشرت الصفحات مجموعة من التصميمات التي تحمل صور وأسماء الطلاب الفائزين مع شيخ الأزهر، تقديرًا لهؤلاء الطلاب المتفوقين وتحفيزًا لزملائهم.

وكرَّم شيخ الأزهر، الخميس الماضي، أوائل مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم، بمقر مشيخة الأزهر، بحضور لفيف من قيادات الأزهر، مؤكدًا فضيلته اعتزاز وتقدير الأزهر الشريف لأبنائه من حفظة كتاب الله، موصيًا إياهم بمواظبة الحفظ والتدبر لمعاني القرآن الكريم، ونقل تجربتهم لزملائهم وتشجيعهم على بدء رحلة الحفظ والتدبر، مضيفًا: «القرآن الكريم تاج فوق رؤوسكم، وأنتم خير سفراء للأزهر الشريف، ونقدر مجهودكم وما يبذله أمهاتكم وآباؤكم وشيوخكم لدفعكم نحو تحقيق هذا الإنجاز حتى وصلتم اليوم إلى منصة التكريم، داوموا على التفوق والاجتهاد، واجعلوا مما تعلمتموه وحفظتموه منهجًا ومنهاجا لحياتكم».

وضاعف شيخ الأزهر، مكافأة الطلاب الخمسة الأوائل بالمستوى الأول، لتصبح مكافأة الطالب الأول في المستوى الأول جائزة قدرها 200 ألف جنيه، وقد بلغ عدد المتقدمين للمسابقة 180 ألف طالب، حيث نجح في اختبار المرحلة الأولى للمسابقة 59 ألف طالب، والذين ترشحوا لاختبار المرحلة الثانية ونجح منهم 18 ألف طالب، ثم ترشح لاختبار المرحلة النهائية لاختيار العشر الأوائل على مستوى الجمهورية عدد 1202 طالب، فاز منهم عدد 80 طالبًا بالمراكز الأولى على مستوى الجمهورية بمعدل 20 طالبًا لكل مستوى من المستويات الأربعة.

 

منصات الأزهر مسابقة الأزهر حفظ القران الكريم المركز الإعلامي للأزهر أوائل مسابقة

الأكثر قراءة

المتحدث العسكرى يكشف تفاصيل الحادث الأمنى على الحدود المصرية الإسرائيلية

جيل بايدن عن زيارتها لأهرامات الجيزة: “كنت محظوظة”

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الابتدائية الترم الثاني 2023

كثافات مرورية أعلى الدائرى بسبب حادث تصادم

مجلس الدولة يقضي بعدم اختصاص نظر دعوى منع تدفق اللاجئين إلى مصر

إخضاع منطقة سدود البنات مدينة أبو زنيمة لقانون حماية الآثار (نص القرار)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

أشرس الأعداء

محمد محمود عمارة

نسب الأطفال الحائر بين فتاوى العصر العباسى ونتائج الـDNA

د هند جاد

كيسنجر.. عصفور من حجر

حسين دعسة

انهيار مالى وشيك لـ«الأونروا» وتدعو إلى دعم ملايين اللاجئين الفلسطينيين

ماجد حبته

جيل بايدن فى القاهرة

خالد حريب

30 يونيو.. فخر وكرامة واحتفالات

صفاء النجار

ملتقى الصحبة.. معرض أبوظبى الدولى للكتاب «5-2»

لواء. محسن الفحام

الحوار بين التعليم والسكان

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: غياب المحاسبة يُشجع الاحتلال على تسريع ضم الضفة

وثائق الشاباك تكشف تجنيد مصر لجاسوس من الجيش الإسرائيلي.. ما القصة؟ (صور)

انقطاع الكهرباء فى إسرائيل بسبب الموجة الحارة