بـ"لوحة شرف".. "الإعلامي للأزهر" يحتفي بأوائل مسابقة "القرآن الكريم"

احتفت منصات الأزهر الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي بأوائل مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم، حيث نشرت صفحات الأزهر التي يديرها المركز الإعلامي للأزهر «فيديو» للتعريف بالمسابقة ومراحلها، من البداية حتى تكريم الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، للفائزين بالمراكز الأولى.

كما نشرت الصفحات مجموعة من التصميمات التي تحمل صور وأسماء الطلاب الفائزين مع شيخ الأزهر، تقديرًا لهؤلاء الطلاب المتفوقين وتحفيزًا لزملائهم.

وكرَّم شيخ الأزهر، الخميس الماضي، أوائل مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم، بمقر مشيخة الأزهر، بحضور لفيف من قيادات الأزهر، مؤكدًا فضيلته اعتزاز وتقدير الأزهر الشريف لأبنائه من حفظة كتاب الله، موصيًا إياهم بمواظبة الحفظ والتدبر لمعاني القرآن الكريم، ونقل تجربتهم لزملائهم وتشجيعهم على بدء رحلة الحفظ والتدبر، مضيفًا: «القرآن الكريم تاج فوق رؤوسكم، وأنتم خير سفراء للأزهر الشريف، ونقدر مجهودكم وما يبذله أمهاتكم وآباؤكم وشيوخكم لدفعكم نحو تحقيق هذا الإنجاز حتى وصلتم اليوم إلى منصة التكريم، داوموا على التفوق والاجتهاد، واجعلوا مما تعلمتموه وحفظتموه منهجًا ومنهاجا لحياتكم».

وضاعف شيخ الأزهر، مكافأة الطلاب الخمسة الأوائل بالمستوى الأول، لتصبح مكافأة الطالب الأول في المستوى الأول جائزة قدرها 200 ألف جنيه، وقد بلغ عدد المتقدمين للمسابقة 180 ألف طالب، حيث نجح في اختبار المرحلة الأولى للمسابقة 59 ألف طالب، والذين ترشحوا لاختبار المرحلة الثانية ونجح منهم 18 ألف طالب، ثم ترشح لاختبار المرحلة النهائية لاختيار العشر الأوائل على مستوى الجمهورية عدد 1202 طالب، فاز منهم عدد 80 طالبًا بالمراكز الأولى على مستوى الجمهورية بمعدل 20 طالبًا لكل مستوى من المستويات الأربعة.