مجلس الجبلاية يستطلع خطة رئيس لجنة الحكام للموسم المقبل

استفسر أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، خطة البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام، للموسم المقبل، بهدف التعرف على خططه المستقبلية للموسم الجديد وكيفية الاستعداد للموسم المقبل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده جمال علام، اليوم، مع رئيس لجنة الحكام، بحضور بعض أعضاء المجلس، لمعرفة استراتيجية الخبير البرتغالى للموسم الجديد وكيفية التغلب على أزمات الحكام مستقبلا.

ويهدف مجلس إدارة اتحاد الكرة لمتابعة خطة النهوض بمستوي الحكام وتطوير أدائهم، مما دفعه لعقد اجتماعات دورية مع فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام الرئيسية، خلال الفترة الحالية.

واستعرض بيريرا خلال الاجتماع، تقريره المفصل عن أداء اللجنة طوال الفترة الماضية وأوضح أنه بصدد عمل معسكر أثناء فترة التوقف الدولي خلال شهر يونيو الجارى، لتأهيل الحكام للجولات الفاصلة في مسابقة الدوري المصري.

كما عرض بيريرا، خلال الاجتماع، رؤيته الشاملة للموسم المقبل، والتي سيعتمد فيها على تقييم الحكام طبقا لأدائهم طوال الموسم الحالى و تصنيفهم إلى 3 مستويات فنية أو أكثر يتم على أساس هذا التصنيف إسناد المباريات لهم.

كما وضع بيريرا لائحة جديدة للحكام تعتمد على مبدأ الثواب والعقاب يتم تطبيقها بداية من الموسم الجديد.

وطلب بيريرا خلال الاجتماع ضرورة اعتماد اللائحة الجديدة خلال اجتماع المجلس المقبل، حتى يتم وضعها فى لجنة الحكام والعمل بها مع بداية الموسم المقبل.

وشهدت الفترة الماضية عدة أزمات بسبب الأخطار التحكيمية خلال مباريات الدورى الممتاز، الأمر الذى ترتب عليه حالة من الغضب داخل اتحاد الكرة بسبب عدم ظهور بصمات فيتور بيريرا، على منظومة التحكيم حتى الآن، فضلًا عن شكوى الخبير البرتغالى نفسه من وجود بعض الأزمات داخل اللجنة، ومحاولة بعض الأعضاء السيطرة عليها دون علمه والتحكم فى بعض القرارات.