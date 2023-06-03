السبت 03 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

حل وسط ينهى مشادة علام والدرندلى فى الجبلاية بسبب نهائى إفريقيا

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة

نجحت مساعي ثلاثة أعضاء في مجلس إدارة اتحاد الكرة، عامر حسين وحازم إمام ومحمد بركات، في احتواء الخلاف الذي نشب بين جمال علام رئيس اتحاد الكرة وخالد الدرندلي، نائب الرئيس، خلال الاجتماع الأخير الذي عقد مساء الخميس الماضي بمقر الجبلاية.
واقترح الثلاثي أعضاء المجلس سفر الثنائي جمال علام وخالد الدرندلي إلى المغرب خلال شهر يونيو الجاري، تلاشيا للصدام بين الاثنين بعد المشادة التي حدثت خلال الاجتماع الأخير بسبب مطالبة الدرندلي بترشيحه لتمثيل اتحاد الكرة في مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا التي ستقام في المغرب بين الأهلي والوداد المغربي يوم 11 يونيو الجاري.
ورفض علام طلب الدرندي متمسكًا بتواجده في هذه المباراة بصفته رئيس اتحاد الكرة، ما دفع الدرندلي لرفع صوته في الاجتماع مهاجمًا علام ومتهمًا إياه بالتكويش على كل السفريات، حتى تم إنهاء الأمر بالتراضي.

تمثل الاقتراح الذي قدمه ثلاثة أعضاء في المجلس سفر الثنائي، على أن يكون جمال علام ممثل الجبلاية في نهائي دوري أبطال إفريقيا وفقًا لدعوة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ويتواجد خالد الدرندلي في المغرب بصفته رئيس بعثة منتخب مصر، التي تسافر للمغرب يوم 12 من الشهر نفسه لمواجهة منتخب غينيا يوم 14 يونيو في الجولة الخامسة من تصفيات أمم إفريقيا.

تم الاتفاق على أن يسافر الدرندلي قبل بعثة المنتخب بيوم حتى يتمكن من حضور مباراة الأهلي مع الوداد التي تقام قبل موعد سفر بعثة المنتخب الوطني للمغرب بـ 24 ساعة.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة غينيا يوم 14 يونيو الجاري في المغرب، قبل العودة للقاهرة في اليوم التالي، استعدادًا لمواجهة منتخب جنوب السودان يوم 18 من الشهر نفسه في إطار التجارب الودية التي يخوضها الفراعنة تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا.

24 ساعة 11 يونيو ابطال افريقي أعضاء المجلس اجتماع ا الاتحاد الافري اتحاد الكر

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