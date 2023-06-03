السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جهاز حدائق أكتوبر: الانتهاء من زراعة الأشجار الخيمية بـ"٦٤٥ عمارة" خلال شهر

جهاز تنمية مدينة
جهاز تنمية مدينة حدائق اكتوبر

أكد جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، أنه جار استكمال زراعة الأشجار الخيمية بمشروع الإسكان الاجتماعي ٦٤٥ عمارة ومن المتوقع الانتهاء خلال شهر من الآن.

وأضاف جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، في بيان له مساء اليوم، أنه جار استكمال ورفع كفاءة زراعات مشروع ٢٦٢ عمارة، واستكمال الزراعة بمشروع ٣٩٠ فدانا، والمتوقع الانتهاء خلال شهرين من ‏تاريخه ورفع كفاءة زراعات مشروع ٢٤٧ عمارة خلال شهر من تاريخه.

ويستكمل الجهاز أنه جار رفع كفاءة المسطحات الخضراء بمشروعي سكن مصر الإنتاج الإعلامي والداون تاون خلال خمسة عشر يوماً من تاريخه.

يأتي ذلك استكمالا لمتابعة ملف الزراعة بالمدينة تحت توجيهات المهندس محمد مصطفى، رئيس الجهاز، وإشراف المهندس محمد عرابي، نائب رئيس الجهاز للطرق والزراعة، ومتابعة من المهندس مصطفي السيد، معاون رئيس الجهاز للزراعة والصيانة والمرافق والتشغيل، الذي يولي اهتماما كبيرا وأهمية لهذه المشروعات.

وخصص الجهاز رقما  للمواطنين، وهو الرقم الموحد للشكاوى 15100 للعمل على حلها.

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