السبت 03 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

غياب بوسكيتس وألبا وتواجد 4 لاعبين شباب في قائمة برشلونة أمام سيلتا فيجو

برشلونة
برشلونة

أعلن نادي برشلونة الإسباني، تحت قيادة المدرب تشافي هيرنانديز، قائمة الفريق الرسمية استعدادًا لمواجهة سيلتا فيجو في بطولة الدوري الإسباني.

ويستعد فريق برشلونة لخوض مواجهة قوية أمام نظيره سيلتا فيجو، على ملعب "بالايدوس"، ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة ضد سيلتا فيجو في الدوري الإسباني، غدًا الأحد، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

قائمة برشلونة الرسمية استعدادًا لمواجهة سيلتا فيجو في الدوري الإسباني

وجاءت قائمة برشلونة الرسمية استعدادًا لمواجهة سيلتا فيجو في الدوري الإسباني، وذلك على النحو التالي:

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن – أرناو تيناس - إيناكي بينيا.

خط الدفاع: أندرياس كريستنسن - ماركوس ألونسو - إريك جارسيا - أليخاندرو بالدي - جول كوندي.

خط وسط الملعب: فرانك كيسيه - سيرجي روبيرتو - فرينكي دي يونج – جافي - بابلو توريه - باو بريم - داني رودريجيز - أوناي هيرنانديز.

في خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي - عثمان ديمبلي – رافينيا - فيران توريس - أنسو فاتي - مارك جويو.

 

غياب سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا عن قائمة برشلونة أمام سيلتا فيجو

وشهدت قائمة برشلونة، غياب كلًا من سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا، كما تواجد 4 لاعبين من فريق الشباب، وهم: باو بريم (لاعب وسط)، أوناي هيرنانديز (لاعب وسط)، داني رودريجيز (لاعب وسط)، مارك جويو (مهاجم).

ويتصدر فريق برشلونة حاليًا جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 88 نقطة، متفوقًا على ريال مدريد صاحب الوصافة برصيد 77 نقطة، أي بفارق 11 نقطة، بينما يتواجد فريق سيلتا فيجو في المركز السابع عشر برصيد 40 نقطة.

ونجح فريق برشلونة في التتويج بلقب الدوري الإسباني في الموسم الحالي 2022-2023، وذلك للمرة 27 في تاريخه.

برشلونة سيلتا فيجو الدوري الاسباني قائمة برشلونة تشافي

الأكثر قراءة

المتحدث العسكرى يكشف تفاصيل الحادث الأمنى على الحدود المصرية الإسرائيلية

لينك بوابة الأزهر الإلكترونية لتقديم الصف الأول الابتدائي 2023

ظهرت كاملة.. نتيجة الشهادة الاعدادية كفر الشيخ الترم الثاني 2023 مديرية التربية والتعليم

حوافز كبيرة.. اقتصادية قناة السويس تجذب مشاريع عالمية فى قطاع السيارات

"الأرصاد" تكشف لـ"الدستور" حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

شكرى أبوعميرة يكشف لمحمد الباز كواليس سيطرة الإخوان على التليفزيون فى "الشاهد"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد محمود عمارة

نسب الأطفال الحائر بين فتاوى العصر العباسى ونتائج الـDNA

د هند جاد

كيسنجر.. عصفور من حجر

حسين دعسة

انهيار مالى وشيك لـ«الأونروا» وتدعو إلى دعم ملايين اللاجئين الفلسطينيين

ماجد حبته

جيل بايدن فى القاهرة

خالد حريب

30 يونيو.. فخر وكرامة واحتفالات

صفاء النجار

ملتقى الصحبة.. معرض أبوظبى الدولى للكتاب «5-2»

لواء. محسن الفحام

الحوار بين التعليم والسكان

صفاء عبد المنعم

الحرب فى الشرق.. بين المعنى الضيق والمفهوم الواسع

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: غياب المحاسبة يُشجع الاحتلال على تسريع ضم الضفة

وثائق الشاباك تكشف تجنيد مصر لجاسوس من الجيش الإسرائيلي.. ما القصة؟ (صور)

انقطاع الكهرباء فى إسرائيل بسبب الموجة الحارة