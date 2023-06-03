غياب بوسكيتس وألبا وتواجد 4 لاعبين شباب في قائمة برشلونة أمام سيلتا فيجو

أعلن نادي برشلونة الإسباني، تحت قيادة المدرب تشافي هيرنانديز، قائمة الفريق الرسمية استعدادًا لمواجهة سيلتا فيجو في بطولة الدوري الإسباني.

ويستعد فريق برشلونة لخوض مواجهة قوية أمام نظيره سيلتا فيجو، على ملعب "بالايدوس"، ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة ضد سيلتا فيجو في الدوري الإسباني، غدًا الأحد، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

قائمة برشلونة الرسمية استعدادًا لمواجهة سيلتا فيجو في الدوري الإسباني

وجاءت قائمة برشلونة الرسمية استعدادًا لمواجهة سيلتا فيجو في الدوري الإسباني، وذلك على النحو التالي:

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن – أرناو تيناس - إيناكي بينيا.

خط الدفاع: أندرياس كريستنسن - ماركوس ألونسو - إريك جارسيا - أليخاندرو بالدي - جول كوندي.

خط وسط الملعب: فرانك كيسيه - سيرجي روبيرتو - فرينكي دي يونج – جافي - بابلو توريه - باو بريم - داني رودريجيز - أوناي هيرنانديز.

في خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي - عثمان ديمبلي – رافينيا - فيران توريس - أنسو فاتي - مارك جويو.

غياب سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا عن قائمة برشلونة أمام سيلتا فيجو

وشهدت قائمة برشلونة، غياب كلًا من سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا، كما تواجد 4 لاعبين من فريق الشباب، وهم: باو بريم (لاعب وسط)، أوناي هيرنانديز (لاعب وسط)، داني رودريجيز (لاعب وسط)، مارك جويو (مهاجم).

ويتصدر فريق برشلونة حاليًا جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 88 نقطة، متفوقًا على ريال مدريد صاحب الوصافة برصيد 77 نقطة، أي بفارق 11 نقطة، بينما يتواجد فريق سيلتا فيجو في المركز السابع عشر برصيد 40 نقطة.

ونجح فريق برشلونة في التتويج بلقب الدوري الإسباني في الموسم الحالي 2022-2023، وذلك للمرة 27 في تاريخه.