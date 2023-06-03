أنشيلوتى يرد على إمكانية ضم ريال مدريد هارى كين هذا الصيف

رد نادي ريال مدريد الإسباني على التقارير التي ربطت الفريق بالاهتمام بضم هاري كين قائد توتنهام الإنجليزي.

ويُعد هاري كين محل اهتمام العديد من كبار الأندية الأوروبية الراغبة في الحصول على خدماته، مثل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني.

ويرغب الميرنجي في تعويض رحيل كريم بنزيما المحتمل عن صفوف الفريق إلى الدوري السعودي.

وقال الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للنادي الملكي، في هذا الصدد: "لا يمكنني الحديث إلا عن مستقبلي، إنه لاعب رائع، لكن عليك أن تحترمه وتحترم أنه لاعب لدى توتنهام".

وأضاف: "لن أتحدث عن مستقبل الفريق الآن، كين لاعب رائع، لكنه ينتمي إلى توتنهام وعلينا احترامه".

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للمهاجم الإنجليزي، صاحب الـ29 عامًا، رفقة توتنهام هوتسبير في يونيو 2024.

ولعب كين صاحب الـ29 عامًا موسمه الـ13 مع توتنهام، لكنه لم ينجح مجددًا في التتويج بأي بطولة بجانب عدم التأهل لأي بطولة أوروبية، حيث احتل السبيرز المركز الثامن في جدول ترتيب المسابقة.

ويعد كين الهداف التاريخي لتوتنهام، حيث شارك في 434 وسجل 278 هدفًا.