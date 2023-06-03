"مدبولى": المواطن السكندرى يشعر بالرضا بعد حل مشكلة مياه الأمطار

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة في العام الماضي بدأت في تنفيذ منظومة متكاملة لفصل شبكة صرف الأمطار عن الصرف الصحي في محافظة الإسكندرية.

وأضاف رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي على هامشي تفقده عددًا من المشروعات التنموية والخدمية في محافظة الإسكندرية:"المشروع مهم لأنه بمجرد نزول الأمطار نقدر نصرفها بصورة سريعة، وبدأنا توجيه مياه الأمطار إلى مجموعة من البحيرات والمصارف والترع".

كما أشار رئيس الوزراء إلى أن مياه الأمطار سيتم توجييها إلى مشروع الدلتا الجديدة وهو مشروع عملاق وقومي للدولة.

وتابع:"الجزء الذي تم تنفيذه السنة الماضية كان في 3 مناطق يمثلون 12% من الأماكن التي كانت بها كميات كبيرة من الأمطار التي أزعجت المواطنين".

واستكمل: "بعد الانتهاء من تلك المناطق بالكامل، المواطن شعر بعدم وجود مشاكل وبدأ المواطن السكندري يشعر بالرضا التام على ما تم تنفيذه".