السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

وزير قطاع الأعمال: افتتاح أكبر مصنع للغزل والنسيج فى العالم منتصف 2024

افتتاح أكبر مصنع
افتتاح أكبر مصنع للغزل والنسيج

أعلن وزير قطاع الأعمال، الدكتور محمود عصمت، عن افتتاح أكبر مصنع للغزل والنسيج في مصر والعالم «غزل 1» منتصف 2024، لافتا إلى قرب الانتهاء من عدد من المصانع التابعة لشركة مصر للغزل والنسيج، منها مصنع «غزل 1» ومصنع الجينز ومصنع كفر الدوار.

وأشار وزير قطاع الأعمال إلى زيادة تكلفة تطوير مصانع الغزل والنسيج بسبب ارتفاع سعر الدولار، حيث تقدر التكلفة بـ31 مليار جنيه.

وحول توافر القطن المصري لتشغيل المصانع، قال إن المصنع يعتمد على القطن طويل التيلة، حيث تم زراعة 330 ألف فدان عام 2022، أنتجت 2 مليون قنطار و145 ألف طن.

وأشار إلى أن المصانع تحتاج من القطن طويل التيلة 62 ألف طن، وهو ما يعني أن مصانع وزارة قطاع الإنتاج ستحتاج نصف كمية القطن المزروع في مصر، بالإضافة إلى 70 ألف طن من القطن قصير التيلة حتى يدخل في صناعة منتجات الغزل والنسيج.

وأشار وزير قطاع الأعمال إلى أن مصنع 4 الجديد تم إنشاؤه وفق معايير الأمان والجودة، فضلا عن تكامل مصنع 4 مع باقي المصانع الجاري تطويرها، موضحًا أن جميع الماكينات المستخدمة في مصنع 4 للغزل والنسيج حديثة إنتاج عام 2022، ومستوردة من سويسرا.

وأوضح عصمت أن خطة تطوير قطاع الغزل والنسيج تتضمن التوسع في تصدير جزء كبير من إنتاج الشركات من أجل سداد قيمة القروض التي تم الحصول عليها، وأيضا زيادة المردود من العملة الصعبة.

وأشار إلى الدعم والمتابعة المستمرة من جانب مجلس الوزراء للانتهاء من تنفيذ المشروع فى توقيتاته المحددة، وأعمال البنية التحتية للمصانع الجديدة والمطورة، وموقف تركيب الماكينات الحديثة وتدريب العاملين، وكذلك التواصل مع شركاء العمل من القطاع الخاص لتوفير احتياجاتهم من أجود الغزول الرفيعة اللازمة للصناعة بدلا من استيرادها، ومراجعة خطة تسويق المنتج الجديد عالي الجودة محليا وعالميا.

كما تابع الموقف التنفيذي لمشروع التطوير بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، والتي تحتل جانبا كبيرا من مشروع التطوير الشامل لقطاع الغزل والنسيج، سواء من حيث حجم الأعمال أو الاستثمارات، بما يمثل نحو 40% من إجمالي المشروع.

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