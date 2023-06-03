بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ 2023 الآن

حصل «الدستور» على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ للعام الدراسي 2022-2023، ويمكن استعلام أولياء الأمور وطلاب الصف الثالث الإعدادي بكفر الشيخ عن النتيجة من خلال الاسم أو رقم الجلوس وهو ما نوفره لكم فى السطور التالية.

اعتمد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قبل قليل، نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني، للعام الدراسي 2022-2023، بنسبة نجاح 83.31%.

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ عبر موقع الدستور

ويمكن للطلاب التعرف على نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية برقم الجلوس فقط عبر موقع الدستور من خلال الخطوات التالية:

الدخول على الرابط التالي المخصص لنتيجة الشهادة الإعدادية عبر موقع الدستور(من هنا) ادخل الكود الموجود فى المربع ادخل رقم الجلوس الخاص بالطالب اضغط بحث

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة كفر الشيخ بالاسم فقط

ويمكن ايضًا للطلاب التعرف على تفاصيل نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة كفر الشيخ بالاسم فقط من خلال الملف التالي.

جاء اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة كفر الشيخ، بحضور عمرو البشبيشى، نائب المحافظ، ومحمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية، كما اعتمد نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة 96.82%، كما اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة 95.88%.

وأوضح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان الشهادة الإعدادية 63 ألفًا و308 طالبا وطالبه، تغيب منهم 370طالبًا، وطالبه، حضر منهم الامتحانات 62 ألفًا و938 طالبًا وطالبة، ونجح منهم 52 ألفًا و432طالبًا، بنسبة 83.31%

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، التهنئة لأبنائه الطلاب المتفوقين والناجحين، متمنيًا لهم دوام التفوق والنجاح مع بذل المزيد من الجهد لتحقيق أفضل النتائج في الفصل الدراسي الثاني، والمراحل التعليمية التالية، ليصبحوا فى المقدمة وطليعة أبناء وطنهم الذين يسعون للنهوض به لمزيد من التقدم والازدهار في المستقبل.

تناولنا فى هذا التقرير رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ برقم الجلوس وكذلك الحصول على النتيجة من خلال الاسم فقط كما وضحنا، مع خالص التمنيات للطلاب بالنجاح والتوفيق.