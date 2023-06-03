"المشاط" تشارك في اجتماعات بنك التنمية الجديد.. حصاد "التعاون الدولي" في أسبوع

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الاجتماع السنوي الثامن لبنك التنمية الجديد في المقر الرئيسي بالصين خلال الأسبوع الماضي، حيث التقت عددًا من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة.

ويستعرض «الدستور» خلال السطور التالية أهم لقاءات وزيرة التعاون الدولي خلال الاسبوع الماضي.

"المشاط" تُشارك في الاجتماع السنوي الثامن لبنك التنمية الجديد

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الاجتماعات السنوية في دورتها الثامنة لبنك التنمية الجديد التي عُقدت في مقره الرئيسي بمدينة شنغاهاي بالصين خلال يومي 30 و31 مايو الجاري، و ذلك في ضوء الدور الذي تقوم به الوزارة لتعزيز علاقات التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وتعزيز رؤية التنمية الوطنية التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030.

الأمم المتحدة تشيد بتجربة مصر الرائدة في تحقيق التنمية المستدامة

عقدت الأمم المتحدة جلسة إحاطة استثنائية، بالمقر الرئيسي بنيويورك، بهدف إلقاء الضوء على التجربة الرائدة لنظام الممثل المقيم للأمم المتحدة التي تم تطبيقها وتفعيلها في مصر منذ إطلاق رؤية الأمين العام للأمم المتحدة لتطوير وإصلاح منظومة الأمم المتحدة في عام 2017 من أجل تعزيز دور الأمم المتحدة الإنمائي في مساعدة الدول الأعضاء من اجل تعظيم الأثر الإنمائي من مشروعات وبرامج الأمم المتحدة وإستدامة النتائج، بما يعمل علي تحفيز الجهود نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة 2030.

وشاركت في الجلسة الاستثنائية، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي والرئيس المشاركة للجنة تسيير الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة، حيث سلطت الجلسة الضوء على نظام المُمثل المقيم للأمم المتحدة في مصر، والذي يقوم بتنسيق أنشطة الأمم المتحدة المنفذة في مصر من خلال مختلف وكالات وبرامج الأمم المتحدة المتخصصة، وهم 26 وكالة أممية متخصصة بالإضافة إلي الوكالات غير المقيمة في مصر، والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع الحكومة المصرية، ووفقًا للأولويات الوطنية للتنيمة، من أجل تعزيز مسار تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

8 ملايين يورو منحة المانية لدعم الحكومة الالكترونية والابتكار

شهدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توقيع اتفاقية بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والوكالة الألمانية للتعاون الدولى فى مصر (GIZ) بشأن التعاون فى تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع دعم الحكومة الإلكترونية والابتكار فى الإدارة العامة InnoPA بمنحة بقيمة ٨ مليون يورو من إجمالى 17.5 مليون يورو، حيث يستهدف المشروع دعم الابتكار فى التحول الرقمى وتعزيز الحكومة الإلكترونية ويتضمن التعاون فى إنشاء معمل لتطوير تطبيقات في مجال الخدمات الحكومية.

انضمام مصر لعضوية بنك التنمية الجديد

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن جمهورية مصر العربية تعد من أحدث الدول المنضمة لعضوية بنك التنمية الجديد، لكنها تمتلك خبرات طويلة وممتدة على مدار عقود في مجال التعاون الدولي والتمويل الإنمائي من خلال العلاقات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، التي تقوم على التكامل من أجل تعزيز الجهود المبذولة في مختلق اطاعات التنمية وتمويل المشروعات ذات الأولوية بالنسبة للدولة.

وأضافت أن حصول مصر على عضوية بنك التنمية الجديد، إلى جانب كبُرى الاقتصاديات الناشئة أعضاء تجمع البريكس، يعزز جهود التعاون جنوب جنوب، ويدعم الجهود التي تقوم بها الحكومة لنقل الخبرات والتجارب التنموية في مجال التعاون الدولي لدول الجنوب بما يحفز جهود التنمية على مستوى العالم.

لقاء نائب رئيس بنك الصين للتصدير والاستيراد

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الدكتور تشانغ وينكاي، نائب رئيس بنك الصين للتصدير والاستيراد، وذلك على هامش مشاركتها في الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الجديد التابع لتجمع البريكس الذي يُعقد في مدينة شنغهاي خلال الفترة من 30-31 مايو الجاري، وتمت الإشادة بالتجربة الصينية التنموية المتميزة وتطلع الحكومة المصرية لتنفيذ مزيد من المشروعات التنموية وجذب المزيد من الاستثمارات الصينية كونها أحد أهم مصادر الاستثمارات والخبرات التكنولوجية في العالم.

لقاء رئيس بنك التنمية الجديد

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي والمحافظ المناوب لمصر لدى بنك التنمية الجديد، إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي لجمهورية مصر العربية، مؤكدة أن علاقات مصر مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين تقوم على أسس واضحة وقوية وهيكل حوكمة دقيق من أجل دعم جهود التنمية والعمل المناخي، وتحفيز رؤية التنمية مصر 2030، وأن انضمام مصر إلى قائمة أعضاء بنك التنمية الجديد يحُفز جهود التعاون الإنمائي والتعاون جنوب جنوب وآليات العمل المشترك لتبادل المعرفة والخبرات والتجارب التنموية بما يعزز جهود النمو الشامل والمستدام.

"المشاط" تلتقي مُمثلي البرازيل وجنوب أفريقيا وروسيا ببنك التنمية الجديد

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أنطون سيلوانوف، وزير المالية الروسي ومحافظ روسيا لدى بنك التنمية الجديد، و تاتيانا روسيتو، مسئولة الشئون الدولية في وزارة المالية البرازيلية، والدكتور ديفيد ماسوندو، وزير المالية ومحافظ جنوب أفريقيا لدى بنك التنمية الجديد، حيث شهدت اللقاءات مناقشة جهود تعزيز تبادل الخبرات بين الدول الأعضاء، وبحث الأهداف الاستراتيجية لبنك التنمية الجديد ودوره في دعم الدول النامية والاقتصاديات الناشئة.

لقاء المدير الإقليمي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد"

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، دينا صالح، المدير الإقليمي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد"، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتعزيز رؤية التنمية الوطنية، ومناقشة محفظة التعاون الإنمائي الجارية لدفع جهود التنمية الزراعية والريفية، بالإضافة إلى متابعة موقف مشروعات محور الغذاء ضمن برنامج " نُوَفِّي".

"المشاط" تشهد تخريج 8 شركات ناشئة ضمن الدفعة الأولى من برنامج الدعم الفني لمسرعة العمل المناخي

شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، حفل تخريج الدفعة الأولى من المشروعات والشركات المستفيدة من مسرعة العمل المناخي CFA، والتي تضم 8 شركات ناشئة في مجال الطاقة، والاقتصاد الأزرق، والتصنيع والاقتصاد الدائري، والزراعة واستخدامات الأراضي، وإدارة المخلفات، وذلك في ضوء الشراكة بين مصر والمملكة المتحدة لتعزيز العمل المناخي من خلال توفير المساعدات الفنية والدعم التقني للشركات الناشئة والمشروعات الصديقة للبيئة.