محافظ أسوان: توريد 180 ألف طن قمح وتخطى المستهدف بنسبة 136%

تستكمل أجهزة محافظة أسوان جهودها لتقديم التسهيلات المختلفة للمزارعين لإنجاح موسم توريد القمح واستلام أكبر قدر ممكن من القمح المحلى لموسم الحصاد 2023.

وفي هذا الإطار، أعلن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، عن تخطي المستهدف في توريد كميات القمح بنسبة 136%، حيث وصل إجمالي الكميات الموردة إلى 180 ألفًا و356 طنًا و850 كجم حتى الآن، لافتًا إلى أنه تم توريد 137 ألفًا و558 طنًا و990 كجم بصوامع وشون وبناكر المحافظة، فيما تم نقل 39 ألف طن و952 كجم للمواقع التخزينية التابعة للجهات المسوقة بالمحافظات الأخرى، وهو الذي توازى مع تخصيص 2828 طنا للتقاوى.

فيما أوضح المهندس خالد أبوالقاسم، مدير عام التموين، أنه في إطار تعليمات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، فإنه جارٍ مواصلة المرور الميداني للجنة المشتركة لمتابعة التزام المزارعيين بتسليم كل كميات القمح، وبدرجة نقاوة عالية.

وأشار إلى أن توريد كميات القمح يتم داخل صومعة مطحن أسوان بطاقة 6 آلاف طن، وأيضًا 5 آلاف طن بشونة مطحن كوم أمبو، بالإضافة إلى صومعة الراجحى بتوشكى بطاقة 30 ألف طن، وصومعة مطاحن إدفو بطاقة 25 ألف طن، علاوة على صومعة مطاحن المفالسة بطاقة 60 ألف طن، وهنجر المفالسة بطاقة 30 ألف طن، وبنكر إدفو بطاقة 35 ألف طن، وتوريد كميات من القمح لصوامع وشون وبناكر محافظات الأقصر وقنا وسوهاج، وكذا توريد جزء لمراكز تجهيز التقاوى بالبحيرة والعاشر من رمضان وبني سويف.