السبت 03 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بمنطقة شرق بورسعيد الصناعية.. تفاصيل اجتماع اتحاد مصنعي السيارات في إفريقيا

جانب من الحدث
جانب من الحدث

عقد وفد اتحاد مصنعي السيارات في أفريقيا «AAAM» اجتماعهم الدوري في المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، المهندس كريم سامي سعد، رئيس مجلس إدارة شرق بورسعيد للتنمية، وممثلي أبرز مصنعي السيارات ومكوناتها على مستوى العالم، برئاسة Mike Whitfield مايك وايتفيلد، رئيس الاتحاد استشاري الشئون السياسية والعلاقات الخارجية بمجموعة نيسان، وMartina Biene الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بمجموعة Volkswagen جنوب إفريقيا.

وأكد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، على دعم الحكومة المصرية لهذا القطاع خاصة بعد إطلاق استراتيجية الدولة المصرية لصناعات السيارات وكذلك الحوافز الاستثمارية لتشجيع توطين هذه الصناعة والصناعات المغذية والمكملة لها.

وفي هذا السياق، قال وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن صناعة السيارات والصناعات المغذية لها واحدة من القطاعات الصناعية المستهدف توطينها في خطة المنطقة الاقتصادية 2020-2025، حيث المقومات والموقع الفريد، خاصة مع تكامل المنطقة الصناعية مع ميناء شرق بورسعيد وسهولة النفاذ للأسواق المجاورة، مشيراً إلى الحوافز الاستثمارية الخاصة باستراتيجية صناعة السيارات التي أطلقتها الحكومة في أكتوبر الماضي، مع تزايد حجم الطلب على هذا القطاع خلال السنوات المقبلة في السوق المحلي والإفريقي.

ومن جهته، صرح المهندس كريم سامي سعد، رئيس مجلس إدارة شركة شرق بورسعيد للتنمية، بأن الإمكانيات الهائلة التي تنفرد بها المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد تؤهلها لأن تصبح الموقع المفضل لاقتناص الفرص وتعظيم الفائدة للشركات العاملة بقطاع السيارات في المنطقة.

وأضاف سعد إلى التطلع لدعم قطاع السيارات سعيًا لجذب الاستثمارات وتعزيز الابتكار ودفع عجلة النمو الاقتصادي، وذلك من خلال التطوير الاستراتيجي وتعزيز الشراكات على الساحتين المحلية والعالمية.

وأعرب الدكتور أحمد فكري عبد الوهاب، العضو المنتدب لشركة شرق بورسعيد للتنمية ونائب رئيس اتحاد AAAM عن تفاؤله بمستقبل صناعة السيارات في مصر، وأن منطقة شرق بورسعيد الصناعية تبذل الجهود لجذب أكبر عدد ممكن من العلامات التجارية الرائدة من مصنعي السيارات حول العالم للمساهمة في مجمع مشترك لصناعة السيارات، حيث تتطلع المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد إلى إنشاء منطقة متخصصة تتشارك في نفس خطوات التصنيع (East Port Said Automotive Zone – EPAZ).

وعقب الاجتماع قام الحضور بجولة تفقدية في ميناء شرق بورسعيد للتعرف على مقوماته، والذي تم تصنيفه مؤخراً ضمن أفضل 10 موانئ عالمية من حيث الكفاءة وفق تقرير البنك الدولي. كما تفقد الوفد رصيف الحاويات الذي تديره شركة قناة السويس للحاويات، ومحطة قناة السويس لتداول السيارات RORO التي يديرها تحالف دولي يضم كلًا من تويوتا تسشور وإن واي كيه وبولوريه لوجيستيكس.

كما قام الوفد بزيارة موقع الإنشاءات الخاصة بمصنع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (NERIC)، والذي يهدف إلى تجميع مركبات القطارات ومترو الأنفاق محلياً ومن ثم توطين الصناعة، حيث كان في استقبال الوفد المهندس أحمد المفتي المدير العام لشركة NERIC مؤكداً على أن الشركة لديها خطط طموحة لبدء الإنتاج خلال الربع الأول من عام 2024 وذلك في إطار الخطة الاستراتيجية ورؤية مصر 2030، لافتاً إلى أن شركة NERIC قد وقعت اتفاقية تعاون مع شركة هيونداي روتوم لتوريد ٣٢٠ عربة مترو لخط الانفاق ٢ و٣ وجاري التعاقد على إنتاج ٥٠٠ عربة ركاب سكك حديدية.

وعقب انتهاء الجولة الميدانية، عقد اجتماعاً مع وفد الاتحاد بمشاركة باسل رحمي رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والدكتورة جيهان صالح مستشار رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، وجمعة مدني رئيس وحدة تصنيع السيارات بوزارة التجارة والصناعة، وحضور نخبة من أبرز الرؤساء التنفيذيين وممثلي الشركات العالمية، ومن بينهم Gerhard Botha المدير العام لشركة تويوتا موتورز جنوب أفريقيا، وSharon Nishi العضو المنتدب لشركة جنرال موتورز مصر وجنوب أفريقيا، وMarkus Thill الرئيس التنفيذي بشركة بوش في المنطقة الأفريقية، وذلك لاستعراض استراتيجية صناعة السيارات في مصر والحوافز التي تقدمها الحكومة لتعزيز وتوطين ذلك القطاع الواعد في السوق المصري.

يذكر أن اتحاد مصنعي السيارات في إفريقيا يهدف إلى العمل مع الدول والمؤسسات في القارة الأفريقية لتعزيز تطوير سلاسل القيمة الإقليمية لتصنيع وتوريد المكونات وتعزيز قطاع السيارات في جميع أنحاء القارة.

IMG-20230603-WA0095
IMG-20230603-WA0095
IMG-20230603-WA0094
IMG-20230603-WA0094
IMG-20230603-WA0090
IMG-20230603-WA0090
IMG-20230603-WA0091
IMG-20230603-WA0091
IMG-20230603-WA0089
IMG-20230603-WA0089
IMG-20230603-WA0093
IMG-20230603-WA0093
IMG-20230603-WA0092
IMG-20230603-WA0092
IMG-20230603-WA0088
IMG-20230603-WA0088
IMG-20230603-WA0096
IMG-20230603-WA0096
احمد سمير وزير التجارة والصناعة إبتكار استراتيجي استراتيجية صناعة السيارات اقتصادية

مواد متعلقة

احتجاجات غير مسبوقة.. هل إسرائيل قريبة من حرب أهلية؟

النائب محمد زين الدين: ‬مجموعات‭ ‬الدعم‭ ‬ستكون بمثابة البديل‭ ‬القوى‭ ‬للدروس‭ ‬الخصوصية

المخرج سمير العصفورى: المسرح الخطابى أدى لانصراف الجمهور لأنه يفتقد الثقة

رئيس الوزراء: حجم الاستثمارات بالمنيا تخطى حاجز الـ143 مليار جنيه

النص الكامل لاستعراض تقرير مصر أمام لجنة حقوق الإنسان بجنيف

اصطفاف.. السيسى من الإسماعيلية: «كلنا على قلب رجل واحد»

رئيس الوزراء يقدم عرضا حول محاور التنمية في سيناء منذ عام 2014

لم يكن بنا ولا حسناً.. حينما أنكر الإخوان أي صلة لهم بمقتل مرشدهم (تفاعلي)

الأكثر قراءة

"شينخوا": المبادرة المصرية القطرية بشأن السودان تهدف لدعم الإغاثة وحماية اللاجئين

نسب الأطفال الحائر بين فتاوى العصر العباسى ونتائج الـDNA

رئيس الوزراء يتفقد مشروع تطوير المتحف اليونانى الرومانى

هل يُقدّم جزء ثان من مسلسل "جعفر العمدة" فى رمضان 2024؟

طلعت مصطفى: انطلاق النسخة الثالثة لـ "مدينتى هاف ماراثون" ٩ يونيو ( فيديو )

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2024/ 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد محمود عمارة

نسب الأطفال الحائر بين فتاوى العصر العباسى ونتائج الـDNA

د هند جاد

كيسنجر.. عصفور من حجر

حسين دعسة

انهيار مالى وشيك لـ«الأونروا» وتدعو إلى دعم ملايين اللاجئين الفلسطينيين

ماجد حبته

جيل بايدن فى القاهرة

خالد حريب

30 يونيو.. فخر وكرامة واحتفالات

صفاء النجار

ملتقى الصحبة.. معرض أبوظبى الدولى للكتاب «5-2»

لواء. محسن الفحام

الحوار بين التعليم والسكان

صفاء عبد المنعم

الحرب فى الشرق.. بين المعنى الضيق والمفهوم الواسع

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: غياب المحاسبة يُشجع الاحتلال على تسريع ضم الضفة

وثائق الشاباك تكشف تجنيد مصر لجاسوس من الجيش الإسرائيلي.. ما القصة؟ (صور)

انقطاع الكهرباء فى إسرائيل بسبب الموجة الحارة