السبت 03 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رماة مصريون يحصدون 3 ميداليات فى بطولة أوروبا المفتوحة للرماية على الأطباق المروحية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

حصد الرماة المصريون 3 ميداليات في منافسات كأس الرئيس والجائزة الكبرى، ضمن منافسات بطولة أوروبا المفتوحة والمقامة حاليًا في إيطاليا، في الفترة من 1 حتى 4 يونيو بمشاركة 12 دولة (الأرجنتين، أمريكا، إيطاليا، فرنسا، ألمانيا، البرتغال، أسبانيا، السعودية، مصر، السويد، الإمارات، إنجلترا).

وحقق محمود الأتربي المركز الأول والميدالية الذهبية، في منافسات الرجال "الماستر" بعد منافسات شرسة مع الإنجليز والإيطاليين.

وتألق الناشئ المصري مارتن رامي سمير في منافسات كأس الرئيس، حيث فاز بالمركز الأول والميدالية الذهبية، وفي الجائزة الكبرى فاز بالمركز الثالث والميدالية البرونزية بعد منافسات شرسة مع الإنجليز والإيطاليين.

وأشاد اللواء حازم حسني، رئيس الاتحاد المصري والإفريقي للرماية، بالإنجاز الكبير الذي حققه الرماة المصريون، مؤكدًا أن هذه الألقاب ستضاف إلى سجل نجاحات الرماية المصرية التي بدأت عهدًا جديدًا في الألقاب على المستوى الدولي.

وأعرب حسني عن سعادته البالغة لما حققه أبطال الرماية في الجائزة الكبري ضمن فعاليات بطولة أوروبا المفتوحة على الأطباق المروحية، ويرجع ذلك للدعم المستمر لأبطال الرماية من القيادة السياسية والمتمثلة في الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الذي يحرص دائمًا على دعم الأبطال. 

وأكد أن لدينا أبطالًا مصريين متميزين، وأن البطولة تشهد حضور أبطال العالم من جميع الدول وهذا ينعكس على قوة المنافسة في البطولة.

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IMG-20230603-WA0086

IMG-20230603-WA0088
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الاتحاد المصري 12 دولة الجائزة الكبرى السعودية الرماية

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