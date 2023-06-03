السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الجامعات الكندية تحتفل بتخريج دفعة جديدة بحضور 3 وزراء الإثنين

وزير التعليم العالى
وزير التعليم العالى

تحتفل الجامعات الكندية في مصر، المستضيفة لفرعي جامعتي جزيرة الأمير إدوارد وتورونتو متروبوليتان بالعاصمة الإدارية الجديدة، بتخريج الدفعة الثانية من طلاب أول فرع للجامعات الأجنبية في مصر، جامعة جزيرة الأمير إدوارد (UPEI)، وذلك بعد غد الإثنين بمقر مؤسسة الجامعات الكندية في العاصمة الإدارية الجديدة.

ومن المقرر أن تعقد فعاليات الحفل بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وكامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والقائم بأعمال السفير الكندي في مصر، مارك جى سكوليون، ونخبة من الشخصيات العامة والقيادات الجامعية.

وتشهد جامعة الأمير إدوارد نمواً في أعداد الخريجين في هذه الدفعة، ما يدل على نجاح تجربة الجامعات الأجنبية في مصر، حيث يحمل الخريجون شهادة دولية صادرة عن الجامعة الأم في كندا وجهات الاعتماد الكندية، فضلاً عن المجلس الأعلى للجامعات وهو ما يوفر للطلاب فرص عمل فورية سواء داخل مصر أو خارجها.

كما يستقبل فرع الجامعة بالقاهرة عددا من الطلاب الذين سافروا لاستكمال دراستهم بالجامعة الأم في كندا وعادوا إلى مصر خصيصا لتأدية مراسم التخرج من فرع القاهرة، فيما يعبر عن تواصل الجامعتين ومرونة الإجراءات بهما، ويشجع مزيدا من الطلاب الجدد على الالتحاق بهذا النموذج الذي يجمع بين أفضل ما في الثقافتين الكندية والمصرية. 

جدير بالذكر أن الدراسة بفرع جامعة الأمير إدوارد بالقاهرة تضم كلاً من كلية هندسة التصميم المستدام، وتشمل تخصصات الميكاترونكس والطاقة المستدامة، فضلا عن كلية علوم الكمبيوتر والرياضيات، وتشمل تخصصات برمجة ألعاب الفيديو وتصميم الواقع الافتراضي، وتحليل البيانات، وتحليل الأعمال، وكلية إدارة الأعمال، وتشمل تخصصات المحاسبة، وريادة الأعمال، والإدارة المالية، والتسويق، والتنظيم المؤسسي.

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي اصمة الإدارية أشرف صبحي وزير الشباب الإدارية الجديدة الأمير إدوارد

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