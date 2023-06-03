السبت 03 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

مساعد رئيس الوزراء يتفقد جناح غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات بـ"جيتكس أفريقيا"

راندا المنشاوي
راندا المنشاوي

تفقدت الدكتورة راندا المنشاوي مساعد أول دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، جناح غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باعتباره المشاركة المصرية الرسمية بمعرض جيتكس أفريقيا، حيث استمعت الدكتورة للعروض التقديمية للشركات الناشئة السبع بحاضنة الغرفة "إبداع" في القطاعات التكنولوجية المختلفة.

 

 

وأبدت راندا المنشاوي اهتمامها بالحلول التكنولوجية المقدمة، مؤكدة الاستمرار في تشجيع الشركات المصرية الناشئة وكذلك استمرار دعم الجهات والمؤسسات المصرية التي تساند هذه الشركات، انطلاقا من حرص الحكومة على تعزيز تواجد الشركات المصرية الناشئة خارجيا وتعزيز تنافسيتها.

كما تضمنت الزيارة حضور وزير مفوض تجاري سليمان خليل رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري بالسفارة المصرية بالمغرب، والذي أشاد بالجناح المصري للغرفة وبتمثيل الشركات الناشئة للتكنولوجيا والحلول الرقمية المصرية. 


من جهة أخرى، عرض الدكتور حسن رضوان رئيس البعثة وعضو مجلس إدارة الغرفة دور الغرفة وأهدافها من المشاركة بملتقى جيتكس أفريقيا، كما استعرض الخدمات التي تقدمها الغرفة للشركات المحتضنة في حاضنة "إبداع" بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا تحت مظلة البرنامج القومي للحاضنات "انطلاق" انطلاقا من رؤية وأهداف الغرفة في دعم الشركات المصرية الناشئة وفتح أسواق خارجية لها.

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