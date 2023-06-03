السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جيل بايدن تزور الأهرامات وتعرب عن انبهارها بالحضارة المصرية

زيارة جيل بايدن للأهرامات
زيارة جيل بايدن للأهرامات

زارت السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن، منطقة الأهرامات في محافظة الجيزة، وذلك خلال زيارتها لمصر وفقًا لقناة "القاهرة الإخبارية".

وعبَّرت السيدة الأمريكية الأولى عن انبهارها بالحضارة المصرية، كما التقطت عدة صور تذكارية في منطقة الأهرامات.

كما زارت قرينة الرئيس الأمريكي منطقة البانوراما بالأهرامات المصرية.

وكانت السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن، حرصت على زيارة الجامع الأزهر، الجمعة، على هامش زيارتها إلى القاهرة.

وظهرت بايدن مرتدية رداءً طويلًا باللون الأزرق وغطاءً للرأس؛ احترامًا لتقاليد دخول المساجد.

جيل بايدن السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن زيارة جيل بايدن لمصر الأهرامات القاهرة الإخبارية

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