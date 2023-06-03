جيل بايدن تزور الأهرامات وتعرب عن انبهارها بالحضارة المصرية

زارت السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن، منطقة الأهرامات في محافظة الجيزة، وذلك خلال زيارتها لمصر وفقًا لقناة "القاهرة الإخبارية".

وعبَّرت السيدة الأمريكية الأولى عن انبهارها بالحضارة المصرية، كما التقطت عدة صور تذكارية في منطقة الأهرامات.

كما زارت قرينة الرئيس الأمريكي منطقة البانوراما بالأهرامات المصرية.

وكانت السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن، حرصت على زيارة الجامع الأزهر، الجمعة، على هامش زيارتها إلى القاهرة.

وظهرت بايدن مرتدية رداءً طويلًا باللون الأزرق وغطاءً للرأس؛ احترامًا لتقاليد دخول المساجد.