السبت 03 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"شيكابالا" وسكر يؤديان تدريبات تأهيلية.. ومحمد صبحي ينتظم في التدريبات

محمود عبد الرازق
محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك

أدى محمود عبدالرازق (شيكابالا) صانع ألعاب وقائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات تأهيلية خاصة على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم السبت استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

يأتي ذلك وفقا للبرنامج المخصص للاعب من أجل تجهيزه بشكل أفضل للمباريات التي سيخوضها الفريق في الفترة المقبلة في الدوري وكأس مصر.

وخاض "شيكابالا" التدريبات التأهيلية والبدنية داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي باستخدام الأدوات الرياضية المخصصة لذلك.


محمد صبحي ينتظم في التدريبات


وشهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التي أقيمت صباح اليوم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء، مشاركة محمد صبحي حارس المرمى استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وكان محمد صبحي حصل على راحة من التدريبات الأخيرة للفريق التي أقيمت يوم الخميس الماضي، وفقا لقرار الجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

وشارك "صبحي" في الفقرة التدريبية الخاصة بحراس المرمى بجانب باقي فقرات المران بشكل طبيعي صباح اليوم السبت استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة.

"سكر" يؤدي جلسة تأهيلية وعلاجية

كما أدى حاتم سكر الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة تأهيلية و علاجية تحت إشراف الجهاز الطبي، على هامش التدريبات التي أقيمت صباح اليوم السبت استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

يأتي ذلك وفقا للبرنامج المخصص للاعب من قبل الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة بالتنسيق مع الجهاز الفني، بسبب معاناة اللاعب من إجهاد في العضلة الخلفية تعرض له خلال مواجهة طلائع الجيش الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الاتحاد السكندري المقرر له يوم الاثنين المقبل باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

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