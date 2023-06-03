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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

منتصف التعاملات|سعر اليورو اليوم السبت 3-6-2023 مقابل الجنيه المصري

اليورو
اليورو

شهد سعر اليورو اليوم السبت 3 يونيو 2023، انخفاضًا أمام الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات  في البنوك المصرية والعاملة في مصر، حيث بلغ 33.04 جنيه للشراء، و 33.15 جنيه للبيع وفقًا لتحديث متوسط أسعار العملات في البنك المركزي المصري.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم السبت

يقدم  "الدستور" آخر تحديث لـ سعر اليورو اليوم السبت الموافق 3 يونيو 2023 في البنوك.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو اليوم السبت الموافق 3 يونيو 2023 في البنك الأهلي المصري انخفاضًا طفيفًا بقيمة 4 قروش خلال منتصف التعاملات حيث بلغ نحو 33.07 جنيه للشراء، و33.25 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB

شهد سعر اليورو اليوم السبت الموافق 3 يونيو 2023 مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات في البنك التجاري الدولي CIB، مسجلاً 33.21 جنيه للشراء، و33.41 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك القاهرة

سجل سعر اليورو اليوم السبت الموافق 3 يونيو 2023 في بنك القاهرة، انخفاضًا حيث سجل 32.17 جنيه للشراء، و33.32 جنيه للبيع، كما شهد سعر اليورو في بنك مصر استقرارًا ليبلغ نحو 33.07 جنيه للشراء، 34.25 للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

انخفض سعر اليورو اليوم السبت الموافق 3 يونيو 2023 خلال منتصف التعاملات ليبلغ نحو 33.17 جنيه للشراء، و33.30 جنيه للبيع، داخل مصرف أبوظبي.

سعر اليورو في بنك البركة

استقر سعر اليورو اليوم السبت الموافق 3 مايو 2023 في بنك البركة خلال منتصف التعاملات ليسجل نحو 33.17 جنيه للشراء، و34.34 جنيه للبيع.

تخوفات جديدة بمنطقة اليورو.. التضخم الأساسي يثير القلق في المركزي الأوروبي

سعر اليورو في بنك فيصل الإسلامي

شهد سعر اليورو اليوم السبت الموافق 3 يونيو 2023 في بنك فيصل الإسلامي استقرارًا مقابل الجنيه المصري ليبلغ 33.21 جنيه للشراء، و33.41 جنيه للبيع.

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