تخوفات جديدة بمنطقة اليورو.. التضخم الأساسي يثير القلق في المركزي الأوروبي

انخفض التضخم في ألمانيا وفرنسا بشكل أسرع مما توقعه الاقتصاديون، حيث وصل إلى أدنى مستوياته لمدة عام على الأقل، وعزز الآمال في أن تهدأ ضغوط الأسعار ستسمح لصانعي السياسة النقدية بالتوقف عن رفع أسعار الفائدة في منطقة اليورو قريبًا.

تراجع أسعار الطاقة

وأفادت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أن الانخفاض في معدل التضخم السنوي الألماني من 7.6 في المائة في أبريل إلى 6.3 في المائة في مايو كان بسبب التباطؤ الحاد في أسعار الطاقة، فضلاً عن انخفاض التضخم في أسعار المواد الغذائية والسلع والخدمات الأخرى، وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا نسبة 6.8 في المائة.

وأشارت الصحيفة إلى أن التضخم الأساسي لا يزال يمثل أزمة في أوروبا، حيث قال لويس دي جويندوس، نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، يوم الأربعاء إن البيانات الأخيرة كانت "أنباء إيجابية، لكن مع استمرار القلق من التضخم الأساسي لا يمكن القول أننا ربحنا المعركة".

ورغم ذلك انخفض التضخم الفرنسي إلى 6 في المائة في مايو ، انخفاضًا من 6.9 في المائة، حيث أدى تباطؤ نمو الأسعار في جميع المجالات باستثناء التبغ إلى انخفاض المعدل الفرنسي عن مستوى 6.4 في المائة الذي توقعه الاقتصاديون.

وأشارت الصحيفة إلى أن تهدئة ضغوط الأسعار في أكبر اقتصادين في منطقة اليورو - فضلاً عن الانخفاض الأكبر من المتوقع في التضخم الإسباني إلى أدنى مستوى في عامين تقريبًا – أدى إلى رفع توقعات الاقتصاديين بأن البنك المركزي الأوروبي قد يتوقف عن رفع أسعار الفائدة بحلول شهر يوليو المقبل.

قال كلاوس فيستيسن ، الاقتصادي في مجموعة الأبحاث بانثيون ماكرو إيكونوميكس: "نرى الآن علامات واضحة على تراجع التضخم في منطقة اليورو، ويجب أن يستعد المستثمرون للتغيير في اجتماع البنك المركزي الأوروبي المقرر له الشهر المقبل، ما يمهد الطريق لدورة من التيسير النقدي".

- ارتفاع السندات الألمانية الحساسة لسعر الفائدة لأجل عامين

استجاب المستثمرون من خلال تقليص رهاناتهم على مدى ارتفاع البنك المركزي الأوروبي في رفع أسعار الفائدة، ارتفعت السندات الألمانية الحساسة لسعر الفائدة لأجل عامين ، بينما انخفض اليورو بأكثر من 0.8 في المائة مقابل الدولار إلى 1.0639 دولار ، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من شهرين.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن هناك بعض الدلائل على أن ارتفاعات أسعار الفائدة في البنك المركزي الأوروبي بدأت في التأثير من خلال تقييد النشاط وتهدئة ضغوط الأسعار الجامحة، انكمش الاقتصاد الألماني خلال الربعين الماضيين، بينما ظل الإقراض المصرفي في منطقة اليورو راكدًا لمدة ستة أشهر.

أزمات أخرى في أوروبا

وتابعت الصحيفة أنه لا تزال هناك علامات على ضغوط الأسعار المستمرة في أجزاء أخرى من كتلة العملة الموحدة الأوروبية المكونة من 20 دولة. انخفض التضخم الإيطالي ، ولكن بأقل من المتوقع ، من 8.7 في المائة في أبريل إلى 8.1 في المائة في مايو، حيث كان الاقتصاديون يتوقعون انخفاضها إلى 7.2 في المائة.

قال مكتب الإحصاء الفيدرالي الألماني إن الدعم الحكومي ساعد في خفض تضخم الطاقة من 6.8 في المائة في أبريل إلى 2.6 في المائة في ماي ، في حين أن الانخفاض في تضخم الخدمات من 4.7 في المائة إلى 4.5 في المائة ربما يرجع جزئياً إلى إطلاق تذكرة نقل عام مدعومة بقيمة 49 يورو شهريًا.