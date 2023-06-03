السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التعليم" تسلم خطابات الندب لامتحانات الثانوية العامة الإثنين المقبل

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تسليم خطابات الندب، للأعضاء المشاركين في امتحانات الثانوية العامة 2023 (للملاحظين والمراقبين وأعضاء الشئون القانونية ومقدري الدرجات)، بعد غدٍ الإثنين 5 يونيو الجاري.

وقالت الوزارة إنه سيتم فتح باب الاعتذار أمام الأعضاء المنتدبين لأعمال امتحانات الثانوية العامة 2023 سواء الملاحظين والمراقبين وأعضاء الشئون القانونية أو مقدري الدرجات، عن المشاركة في أعمال الامتحانات لمدة 3 أيام، بشرط توافر شروط الاعتذارات.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم عن أن امتحانات الثانوية العامة 2023 تبدأ 12 يونيو المقبل وتنتهي 13 يوليو 2023.

وجاء جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الأول 2023، كالتالي:

- الإثنين 12 يونيو التربية الدينية والتربية الوطنية.

- الثلاثاء 13 يونيو مادتى الاقتصاد والإحصاء.

- الأحد 18 يونيو اللغة العربية.

- الثلاثاء 20 يونيو المقبل اللغة الأجنبية الثانية.

_ الأحد 25 يونيو الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

وسوف يحصل الطلاب على إجازة عيد الأضحى المبارك، لمدة خمسة أيام، من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023

- الأحد 2 يوليو بمادتى الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.

- الثلاثاء 4 يوليو مادة الرياضيات التطبيقية "الاستاتيكا" لطلاب شعبة علمى رياضة.

- الخميس 6 يوليو اللغة الأجنبية الأولى.

- الأحد 9 يوليو 2023، الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمى علوم والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية.

- الثلاثاء 10 يوليو الديناميكا لطلاب شعبة علمى رياضة.

- الخميس 13 يوليو 2023، مواد الأحياء لطلاب شعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.

التربية والتعليم والتعليم الفني التربية الدينية أعمال الامتحانات 27 يونيو الثانوية العامة 2023 التفاضل والتكامل التربية والتعليم

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