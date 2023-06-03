وفد منظمة الصحة العالمية يزور مستشفيات جامعة أسوان

قال الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، إنه في إطار الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في ظل الحرب التي تعيشها جمهورية السودان الشقيقة، وفي ضوء توجيهات القيادة السياسية، تم تقديم دعم طبي وغذائي واستقبال للأخوة السودانيين في محافظة أسوان.

وأضاف أن مستشفيات جامعة أسوان قدمت جهودًا طبية وعلاجية كبيرة، ولا سيما تقديم العلاج مجانًا للأخوة السودانيين والمصريين والرعايا الأجانب الفارين من الحرب السودانية والقادمين إلى أسوان عبر ميناء قسطل.

كما أشار رئيس جامعة أسوان إلى أن مستشفيات الجامعة استقبلت وفدًا رفيع المستوى من منظمة الصحة العالمية تقديرًا لدورها في ظل الأزمة السودانية.

وأضاف الدكتور محمد ذكي الدهشوري، عميد كلية الطب بأسوان، أن الخدمات الطبية والعلاجية التي تقدمها مستشفيات الجامعة تأتي في إطار دور جامعة أسوان وكلية الطب الإقليمي والاستراتيجي في خدمة المجتمع المحلي والإقليمي، والمشاركة في جهود الدولة لاحتواء تداعيات الحرب السودانية، ومساعدة الأشقاء القادمين من السودان. وقد استقبلت المستشفيات ما يقرب من 250 مريضًا سودانيًا بمختلف التخصصات الطبية، كما قامت مستشفيات جامعة أسوان بإرسال قافلة طبية إلى ميناء قسطل البري، والتي بلغ إجمالي عدد الحالات السودانية التي تم فحصها بميناء قسطل 895 حالة كشف، و74 حالة جراحة وعناية محولة إلى مستشفيات جامعة أسوان.

وكان في استقبال وفد منظمة الصحة العالمية بمستشفيات جامعة أسوان، الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات الجامعة، والدكتور أشرف معبد المدير التنفيذي لمستشفيات الجامعة، والدكتور محمد مصطفى وكيل كلية الطب ورئيس قسم المسالك.