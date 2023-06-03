إصابة 5 من عائلة واحدة فى مشاجرة على الميراث بالفيوم

نشبت مشاجرة بين أفراد عائلة واحدة بقرية كحك البحري التابعة لمركز شرطة أبشواي بمحافظة الفيوم، استخدمت فيها الأسلحة البيضاء، بسبب الخلاف على ميراث منزل، ما أدى إلى إصابة 5 أشخاص بإصابات مختلفة.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد أسامة أبوطالب، مأمور مركز شرطة أبشواي، بورود إشارة من شرطة النجدة، تفيد بإبلاغ الأهالي بنشوب مشاجرة بين أفراد العائلة الواحدة بقرية كحك بحري؛ وتم فيها استخدام الأسلحة البيضاء بسبب الخلاف على ورث منزل.

وأسفرت المشاجرة عن إصابة كل من "مصطفى صلاح عبدالحميد أحمد"، 14 عامًا، بجرح نافذ بالبطن، وتم تحويله إلى مستشفى الفيوم العام، وشقيقه "أحمد"، 19 عامًا، بجرح قطعي بالجهة اليسرى من البطن بطول ٦ سم، و"ألحان أحمد عبدالمولى فضل"، بجرح نافذ في الرقبة والذراعين، و"محمد أحمد عبدالمولى"، 22 عامًا، بجرح نافذ بالبطن، وشقيقه "عبدالله أحمد عبدالمولى"، 17 عامًا، بجرح قطعي في الرأس.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة إبشواي، برئاسة المقدم أنور المصري، رئيس مباحث المركز، وتمكن من السيطرة على المشاجرة وضبط المتسببين في المشاجرة.

وجري نقل المصابين إلى مستشفى أبشواي المركزي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادثة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.