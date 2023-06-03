الأرصاد: ارتفاع الحرارة تدريجيًا اعتبارًا من الخميس (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تشهد اليوم السبت، انخفاضًا بنحو 6 درجات مقارنة بأمس، ولكن اعتبارًا من يوم الخميس، سنشهد ارتفاعًا تدريجيًا مرة أخرى، وستعود الشبورة المائية في الصباح الباكر بدايةً من الغد.

وأضاف غانم، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على قناة مصر الأولى، اليوم السبت، أنه من الوارد تكرار حالات التقلبات الجوية حتى انتهاء فصل الربيع، لافتة إلى أنه اعتبارًا من اليوم وحتى الأربعاء المقبل، نشهد حالة من الاستقرار.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية: "سنشهد فرصًا ضعيفة لسقوط أمطار على بعض المناطق من جنوب سيناء، والتي قد تكون رعدية، مع وجود نشاط نسبي في حركة الرياح يعمل على تلطيف الأجواء".