السبت 03 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الأرصاد: ارتفاع الحرارة تدريجيًا اعتبارًا من الخميس (فيديو)

جريدة الدستور

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تشهد اليوم السبت، انخفاضًا بنحو 6 درجات مقارنة بأمس، ولكن اعتبارًا من يوم الخميس، سنشهد ارتفاعًا تدريجيًا مرة أخرى، وستعود الشبورة المائية في الصباح الباكر بدايةً من الغد.

وأضاف غانم، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على قناة مصر الأولى، اليوم السبت، أنه من الوارد تكرار حالات التقلبات الجوية حتى انتهاء فصل الربيع، لافتة إلى أنه اعتبارًا من اليوم وحتى الأربعاء المقبل، نشهد حالة من الاستقرار.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية: "سنشهد فرصًا ضعيفة لسقوط أمطار على بعض المناطق من جنوب سيناء، والتي قد تكون رعدية، مع وجود نشاط نسبي في حركة الرياح يعمل على تلطيف الأجواء".

الأرصاد ارتفاع تدريجي ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة مرة أخرى الخميس المقبل اعتبارا

مواد متعلقة

محمد الشاذلى: نشهد إنجازات غير مسبوقة بقطاع الكهرباء بعد ثورة 30 يونيو

نقابة المهندسين: مصر قبل 30 يونيو عانت من نقص شحنات الغاز

باسل عادل: نبحث مصلحة الوطن فى جلسات الحوار الوطنى «فيديو»

غدًا.. الدكتور محمد الباز يحاور شكرى أبوعميرة فى "الشاهد" (فيديو)

10 سنوات على ثورة 30 يونيو.. رؤية شاملة وخطة لإنتاج الكهرباء النظيفة

صندوق الأمم المتحدة للسكان: ما زال يتم الزواج فى مصر قبل بلوغ الـ18 عامًا

"الأرصاد": انخفاض فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بداية من اليوم (فيديو)

"حاجه تشرف".. شقيقة الراحل نجيب سرور تشيد بمسرحية "ياسين وبهية" (فيديو)

الأكثر قراءة

اندلاع حريق ببرج كهرباء على طريق الواحات فى 6 أكتوبر

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2024/ 2023

غيوم ورياح مثيرة للأتربة تضرب الوادى الجديد (صور)

5087 طالبًا وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية الأزهرية بالفيوم

فتاة من بنى سويف: «الحوار الوطنى» فرصة مثمرة لمشاركة الشباب

أول تحرك برلمانى بعد سقوط أجزاء من عقار جليم فى الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

انهيار مالى وشيك لـ«الأونروا» وتدعو إلى دعم ملايين اللاجئين الفلسطينيين

ماجد حبته

جيل بايدن فى القاهرة

خالد حريب

30 يونيو.. فخر وكرامة واحتفالات

صفاء النجار

ملتقى الصحبة.. معرض أبوظبى الدولى للكتاب «5-2»

لواء. محسن الفحام

الحوار بين التعليم والسكان

صفاء عبد المنعم

الحرب فى الشرق.. بين المعنى الضيق والمفهوم الواسع

محمد عبدالعزيز

فى يوم واحد .. مصر بين "إبداع "الشباب و"تقدير" الأساتذة

د. محمد عفيفي

ذاكرة المكان

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: غياب المحاسبة يُشجع الاحتلال على تسريع ضم الضفة

وثائق الشاباك تكشف تجنيد مصر لجاسوس من الجيش الإسرائيلي.. ما القصة؟ (صور)

انقطاع الكهرباء فى إسرائيل بسبب الموجة الحارة