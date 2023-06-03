"الفنون التشكيلية" ينظم ورشة لتعليم المكرمية فى مركز محمود سعيد للمتاحف

ينظم قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش، ورشة لتعليم المكرمية، في مركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية، والاشتراك في الورشة من سن 18 سنة فأكثر، بمركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية؛ وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

ومن المقرر أن تبدأ الورشة يوم الثلاثاء الموافق 6 يونيو 2023 من الساعة الـ1 ظهرًا وحتى الـ4 عصرًا، وتقام يوم الثلاثاء من كل أسبوع لمدة شهر.

مركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية

جدير بالذكر أن مركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية يضم ثلاثة متاحف وهي متاحف (محمود سعيد، سيف وأدهم وانلي، الفن الحديث). ويقع هذا المتحف على مساحة تبلغ 732م 2 عدا الفراغات التي تبلغ 2176م 2، حيث يقوم مقام القصر الذي كان يسكنه الفنان محمود سعيد أحد رواد الفن المصري الحديث وقد تم تحويله إلى مركز للمتاحف وافتتح في 17 - 4 - 2000.

يعرض متحف محمود سعيد أحد رواد الفن التشكيلى فى العصر الحديث لدوره فى الحركة الفنية المصرية، كما يتناول المتحف الثانى والخاص بالأخوين أدهم وسيف وانلى والكائن بالدور العلوى للقصر، أما المتحف الثالث والكائن ببدروم القصر فهو متحف الفن المصرى الحديث بالإسكندرية والذى يتميز باحتوائه على أعمال بعض من الرواد والفنانين المعاصرين والحائزين على الجوائز الأولى فى المسابقات الفنية المختلفة.

ويعد محمود سعيد (8 أبريل 1897 - 8 أبريل 1964) من أوائل مؤسسي المدرسة المصرية الحديثة في الفنون التشكيلية، وهو من أكثر الفنانين المصريين الذين كتبت عنهم دراسات عن حياته وأعماله.

نال محمود سعيد ميدالية الشرف الذهبية في معرض باريس الدولي 1937 عن الجناح المصري، ثم منحته فرنسا عام 1951 وسام اللجيون دوبنر، وفي عام 1960 كان أول فنان تشكيلي يحصل على جائزة الدولة التقديرية للفنون وتسلمها من الرئيس المصري جمال عبد الناصر، وبعد وفاته خصصت له الدولة متحفًا يحمل اسمه، يضم أعماله الفنية "متحف محمود سعيد بالجزيرة".