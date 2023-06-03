السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وفد من جامعة ألاباما الأمريكية يزور مدينة حدائق العاصمة ويتفقد مشروعاتها

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

استقبل المهندس علاء عبداللاه، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، وفدّا من جامعة ألاباما الأمريكية في زيارة للمدينة، بشأن عقد التدريب السنوى لطلبة من كلية الهندسة والمركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، وذلك بمقر جهاز مدينة حدائق العاصمة، بحضور مسئولي الجهاز، والمشروعات.

وأوضح المهندس علاء عبداللاه، أن اللقاء بدأ بعرض فيديو توضيحي عن المدينة والمشاريع الجارى تنفيذها وأهمها مشروع الإسكان الأخضر "العمارة الخضراء"، والجاري تنفيذه ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، وذلك فى إطار خطة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتوفير المسكن الملائم والاستدامة في تنفيذ المشروعات.

واصطحب المهندس علاء عبداللاه، ومسئولي الجهاز، الوفد الأمريكى في جولة بالمدينة للاطلاع على المشروعات، التي شملت تفقد إحدى عمارات مشروع الإسكان الأخضر والتجول داخل وحدة سكنية  بالإسكان الأخضر، للتعرف على التصميم الداخلي للوحدة، كما تم الرد على بعض التساؤلات من الضيوف وتوضيح بعض النقاط التى تمت مناقشتها عن المشروع.

وأوضح عبداللاه أن أهم ما يميز نموذج الإسكان الأخضر، هو استخدام مواد بناء صديقة للبيئة وحلول معمارية مناسبة للمناخ لتقليل الانبعاثاث الكربونية والتوفير فى استهلاك المياه والكهرباء نتيجة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية التى توفر ٢٠٪ من استهلاك المواطن من الكهرباء، وتدوير المياه الرمادية لاستخدامها فى رى المسطحات الخضراء، وسيضم هذا المشروع إجمالى 9 آلاف وحدة سكنية ٤٠٢ عمارة، وسيشارك فى التنفيذ أكثر من ٥٠ شركة مقاولات متخصصة فى هذا المجال ويشرف على التنفيذ جهات إشرافية معتمدة للتاكد من جودة الأعمال.  

وأشار رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة إلى أنه تم عمل مسارات خضراء مستدامة ومسارات نقل مستدامة، وتم اختيار أنواع أشجار تنمو بشكل أفقى للاستفادة من ظلال الأشجار، واستخدام تربة موفرة فى استهلاك المياه، ومراعاة حركة سير ذوى الاحتياجات الخاصة وتنفيذ منحدرات عند مدخل كل عمارة، ومسارات للدراجات بحوالى أكثر من ٥ كم طولى بمختلف المناطق.

الاسكان وفد من جامعة ألاباما الأمريكية يز ور مدينة حدائق العاصمة ويتفقد مشروعاتها حدائق العاصمة استقبل المهندس علاء عبد اللاه رئيس جهاز تنمية استقبل المهندس علاء عبد اللاه رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة جامعة ألاباما الأمريكية يز ور مدينة حدائق العاصمة ويتفقد

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