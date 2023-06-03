إخماد حريق شقة ومحل فى إمبابة والعجوزة

سيطر رجال الحماية المدنية، اليوم، على حريق داخل محل بشارع المطار بمنطقة إمبابة دون إصابات.

كما تمكن رجال الحماية من السيطرة أيضًا على حريق داخل شقة سكنية فى شارع طه عبدالمقصود بمنطقة العجوزة بعدما انتقلت سيارات الإطفاء إليها، وتمت عملية الإخماد بنجاح دون وقوع إصابات.

كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل محل وشقة فى منطقة إمبابة والعجوزة، وتم الدفع بـ6 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى وتمت محاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق.