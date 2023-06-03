السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يكلف بشن حملة لإزالة محاولة إعادة بناء مخالف

إزالة التعديات
إزالة التعديات

كلف محافظ أسوان، العميد ياسر عبدالشافي، السكرتير العام المساعد، بقيادة حملة جديدة لإزالة تعديات في المهد لمخالفة الشروع في إعادة بناء مخالفة بحي الصداقة الجديدة كان قد تمت إزالتها الأسبوع الماضي في حملة ميدانية مكبرة قادها المحافظ، على مساحة 1000 م2. 

جاء ذلك فور ورود معلومات عن قيام صاحب حالات التعدى بحى الصداقة الجديدة بإعادة الشروع فى البناء المخالف مرة أخرى بنفس الموقع استغلالًا ليوم العطلة الرسمية، وهى التعديات التى تمت إزالتها الأسبوع الماضى بحملة ميدانية مكبرة بقيادة اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان. 

وفى السياق ذاته، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بمداهمة محاولة تعد بالبناء بشارع المطار القديم بنطاق حى غرب، حيث تم رفع كل التشوينات من الطوب ومواد البناء، والتحفظ عليها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك من خلال نائبي رئيس المدينة محمد ممدوح، ومحمد حسين، وبمشاركة رئيس الحى والعاملين فيه. 

 

إزالة التعديات أسوان البناء بدون ترخيص البناء المخالف الصداقة الجديدة

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