السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

طلب إحاطة بشأن تبنى خطة لإحلال وتجديد أعمدة الإنارة المتهالكة

أيمن محسب
أيمن محسب

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الكهرباء والتنمية المحلية، بشأن تبني خطة لإحلال وتجديد أعمدة الإنارة المتهالكة، ورفع مستوى خدمات الكهرباء في جميع شوارع مصر.

وأوضح "محسب" في طلبه، أن شوارع مصر تعانى من تهالك أعمدة الإنارة، وهو ما كان سببا في حصد أرواح الأبرياء في كثير من محافظات الجمهورية، بسبب غياب عوامل الأمان، مطالبا بتحرك من جانبي وزارتي الكهرباء والتنمية المحلية من أجل صيانة هذه الأعمدة بما يحقق شروط الأمان للمواطنين، من خلال تبني خطة لإحلال وتجديد أعمدة الإنارة المتهالكة، ورفع مستوى خدمات الكهرباء في جميع شوارع مصر، خاصة في القري التى تعاني من تدنى الخدمات بشكل واضح.

وطالب عضو مجلس النواب، وزارة التنمية المحلية، بأن تصدر توجيهاتها للمحافظين لكي يتم حصر كافة أعمدة الإنارة العمومية المتهالكة، والعمل على تجديدها، كذلك تغيير الكابلات التالفة، خاصة أننا على أعتاب فصل الصيف، حيث الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، وتسبب الكثير من الحوادث، كذلك الاعتماد على كشافات الإنارة الموفرة للطاقة وتتناسب مع توجه الدولة المصرية نحو ترشيد استهلاك الكهرباء من أجل توفير الطاقة.

وأكد "محسب" ضرورة أن تقوم الجهات المعنية بالالتزام بالصيانة الدورية للأعمدة الكهربائية، للمحافظة على العمر الافتراضي لهذه الأعمدة لأطول فترة ممكنة، مع التأكد من توافر عنصر الأمان فيها، وهو ما ينهي تهديد خطير للأطفال بشكل خاص في الشارع المصري. 

وحذر النائب أيمن محسب، كذلك، من خطورة غياب أعمدة الإنارة على الطرق السريعة والرئيسية، مع البدء الفوري في تركيب أعمدة الإنارة على الطرق التى تعانى من النقص، لتحسين الإنارة التى تخدم الطرق، خاصة بعد تكرار حوادث الطرق نتيجة نقص الإنارة.

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