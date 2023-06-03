تراجع أسعار زيت الطعام بالأسواق.. ومواطنون: بشرة خيرة لباقى السلع

شهدت أسعار زيوت الطعام تراجعا كبيرا في الشركات والأسواق خلال الشهر الجاري، حيث خسر طن زيت الذرة المكرر، أكثر من 5 آلاف جنيه، ليتراجع من 60 ألف جنيه إلى 55000 جنيه، وتراجعت أسعار زيت العباد بنحو 4 آلاف جنيه لتسجل 54 ألفًا، كما انخفضت أسعار زيت الصويا الخام المستورد إلى مستوى 47000 جنيه، وانخفض سعر زيت الصويا المنزوع إلى 48000 جنيه، وهو الأمر الذي أشاد به العديد من المواطنين واعتبروها بشرة خير لانخفاض أسعار باقي السلع بالأسواق والمحال التجارية.

وتقول حبيبة عبدالرحمن، مواطنة، إن الزيت يعتبر أهم السلع الأساسية التي لا غنى عنها داخل البيوت، وخلال ارتفاع أسعارها على مدار الأشهر القليلة الماضية تسبب في العديد من الأزمات، لافتا إلى أن انخفاض أسعارها بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك أمر جيد لا بد من الإشادة به كونه ضمن أساسيات الطهى التي لا يمكن أن تتم بدونه.

وأضافت أمنية سيد، مواطنة، أنه على مدار الأسابيع القليلة الماضية وهناك عدد من السلع الأساسية والاستراتيجية شهدت تراجعا في الأسعار التي من ضمنها البيض، الدواجن، الأعلاف، الأرز ومؤخرا كان الزيت، وهى تعتبر من أهم السلع التي لا يمكن الاستغناء عنها، وتراجع أسعارها بشرة خيرة وبداية لتراجع كافة الأسعار لمختلف السلع والمنتجات خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

فيما طالبت دعاء محمد، إحدى المواطنات، بوجود رقابة دورية على الأسواق والمحال التجارية والمجمعات الاستهلاكية لمراقبة ومتابعة الأسعار لمختلف السلع وإجبار البائعين على الأسعار التي تحددها الدولة دون استغلال أو زيادة الأسعار دون وجه حق، لافتة إلى أن الكميات الموجودة داخل الأسواق كبيرة وهي ما تكفي حاجة المواطنين وهو ما يجعل زيادة المعروض وبالتالي تراجع الأسعار.