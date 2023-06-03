السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

باستخدام الذكاء الاصطناعي.. مكتبة مصر الجديدة تستضيف معرضًا يضم 25 لوحة فنية

مكتبة مصر الجديدة
مكتبة مصر الجديدة

تستضيف مكتبة مصر الجديدة، معرضًا للفن التشكيلى يضم حوالى 25 لوحة فنية تحت عنوان "لا للنفايات البلاستيكية"، تم صياغتها باستخدام برامج الذكاء الاصطناعى، وذلك في تمام الساعة الخامسة من مساء الإثنين الموافق 5 يونيو الجاري.

وقال الدكتور نبيل حلمى، رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة التابعة لها المكتبة، إن المعرض تنفذه مكتبة مصر الجديدة إحدى المنصات الثقافية التابعة للجمعية وهو أول معرض فني تشيكيلي باستخدام برامج الذكاء الاصطناعي، حيث استخدم الفنان أحمد بيرو في لوحاته التيمة العالمية لليوم العالمي للبيئة وذلك بعد قرار الاتحاد الاوروبي في اليوم العالمي بحظر إنتاج واستخدام البلاستيك .

وأضاف أن المعرض يعد بمثابة رسالة تطلقها جمعية مصر الجديدة من خلال معرض الفنان أحمد بيرو بأعماله الفنية بأهمية استخدام النفايات البلاستيك وإعادة تدويرها والحد من انتشارها حيث قام الفنان أحمد بيرو بجمع النفايات البلاستيك بجميع أشكالها من أغطية الزجاجات والأكياس البلاستيك وإعادة صياغتها داخل أعمال فنية تحث علي الاهتمام بالبيئة فى إطار عمل فني وفتح حوار بناء في التخلص من السلبيات التي تضر بالبيئة باستخدام تقنية التكنولوجيا الحديثة وبرامج الذكاء الاصطناعي مجال الفن التشكيلي.

ويصادف عام 2023 الذكرى الخمسين للاحتفال باليوم العالمي للبيئة، أو يوم البيئة العالمي الذي بدأ احتفال دول العالم به في عام 1972م، حيث تستضيف في 5 يونيو من كل عام مدينة في العالم الفعاليات الرسمية لهذا اليوم.

كما تم إنشاء برنامج الأمم المتحدة للبيئة "UNEP" التابع لمنظمة الأمم المتحدة في نفس السنة والذي استغل الاحتفال العالمي بالبيئة في 5 يونيو لتوضيح المخاطر المحيطة بالبيئة، واتخاذ إجراءات سياسية وشعبية للحفاظ عليها. 

تطوريوم البيئة العالمي إلى منصة عالمية لزيادة الوعي واتخاذ إجراءات بشأن القضايا الملحة بدءا بالتلوث البحري والاحتباس الحراري وصولا إلى الاستهلاك المستدام والجرائم التي تمس بالحياة البرية، ويشارك العديد من الناس حول العالم في هذا الحدث للعمل على تغيير العادات الاستهلاكية السائدة وللتأثير على السياسات البيئية الوطنية والدولية.

مكتبة مصر الجديدة لا للنفايات البلاستيكية الذكاء الاصطناعي جمعية مصر الجديدة معرض فني تشيكيلي اليوم العالمي للبيئة

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