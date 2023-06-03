مدبولى يبدأ جولته فى الإسكندرية بتفقد نقطة إدارة مياه الأمطار

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، جولته التفقدية بمحافظة الإسكندرية بتفقد بدء تنفيذ مشروعات الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بالمحافظة، فى إحدى نقاط تجمع مياه الأمطار المعروفة بمنطقة شارع محمد نجيب.

واستمع رئيس الوزراء من المعنيين لشرح كامل حول أعمال الجسات والرفع المساحي وأعمال المسارات والمطابخ، ثم رد الشيء لأصله.

وحسب ما تم شرحه، سيقوم المشروع على ٩ مراحل، بانتهائها سيكون تم تصريف المياه على محطة معالجة المياه المخصصة لري أراضي الدلتا الجديدة.

يأتي ذلك ضمن مخطط وسياسة الدولة للاستفادة من كل نقطة مياه يمكن الاستفادة منها فى ظل الفقر المائي الذي تعاني منه البلاد تزامنا مع ظاهرة التغيرات المناخية.