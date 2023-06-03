ضبط المتهمين بسرقة الأتوبيسات فى القاهرة

تمكنت الداخلية من ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة القليوبية)، لقيامهما بسرقة أتوبيس خاص بإحدى الجمعيات حال تواجده بدائرة قسم شرطة الأميرية.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع" والتصرف فى الأوتوبيس المستولى عليه لدى (عميليهما "سيئي النية - مقيمين بمحافظة القليوبية")، حيث أمكن ضبطهما وبحوزتهما "مبلغ مالى من متحصلات واقعة السرقة"، كما أقر أحدهما بتقطيع الأتوبيس وبيع بعض أجزائه وأرشدا عن باقى الأجزاء داخل ورشة السمكرة الخاصة بأحدهما.. وباستدعاء المجنى عليه تعرف على أجزاء السيارة المضبوطة واتهمهم بالسرقة.

ونجحت الجهود في ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") لقيامه بارتكاب واقعة سرقة أتوبيس ركاب تابع لإحدى الشركات.. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة" مُستغلًا تواجد مفتاح تشغيل السيارة بداخلها وعدم تواجد السائق، وتم بإرشاده ضبط الأتوبيس المستولى عليه بمكان إخفائه بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول بالقليوبية.. وباستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة، واتهمه بالسرقة.

وأسفرت الجهود عن ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") لقيامه بارتكاب واقعة سرقة (مبلغ مالى، هاتف محمول) من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وعُثر بحوزته على (هاتفى محمول "أحدهما من متحصلات واقعة السرقة" - جهاز لاب توب)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "الضغط على الباب"، وأضاف بإنفاقه المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية.