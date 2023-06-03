السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 3 مواطنين فى انقلاب موتوسيكل بمنطقة العاشر من رمضان

انقلاب موتوسيكل
انقلاب موتوسيكل

أصيب 3 مواطنين بإصابات متفرقة بالجسم، تنوعت ما بين الكدمات والسحجات والجروح، إثر تعرضهم لوقوع حادث انقلاب دراجة بخارية "موتوسيكل" بنطاق مدينة العاشر من رمضان.

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب موتوسيكل بمحيط صينية المجاورة 73 تجاه منطقة السلطان عويس، بنطاق مدينة العاشر من رمضان، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة.

وتم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الزقازيق الجامعي بمدينة العاشر من رمضان، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات المتحركة والمارة.

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