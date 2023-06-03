السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

17 ألف طالب يؤدون امتحانات الثانوية الأزهرية داخل 53 لجنة بسوهاج

ارشيفية
ارشيفية

انطلقت اليوم السبت، امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية على مستوى محافظة سوهاج، حيث يؤدي الامتحان أكثر من 17 ألف طالب وطالبة الامتحان بالقسمين العلمي والأدبي داخل 53 لجنة امتحانية هي عدد لجان الامتحانات بالمحافظة، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة المنظمة في هذا الشأن.

وكان الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، قد عقد لقاءً موسعًا مع رؤساء لجان الشهادة الثانوية ومساعديهم بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان المنطقة، بحضور الدكتور أحمد مكي مدير عام العلوم العربية والشرعية، وشومان محمد مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب لمناقشة التفاصيل والتعليمات النهائية لبدء الامتحانات اليوم.

وأوضح "حمادي"، خلال اللقاء الذي تم بحضور الدكتور علي قدري مدير إدارة الامتحانات، وشعبان جابر، إدارة الامتحانات، أهمية دور أمن اللجان في تنظيم حركة الطلاب والكشف عن وسائل الغش.

كما دعا رؤساء اللجان لفرض الانضباط، فيما يخص حضور وانصراف جميع العاملين لديهم والتعاون مع لجان المتابعة من المنطقة أو قطاع المعاهد الأزهرية ملقيًا الضوء على الصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها رئيس اللجنة، مشيرًا إلى أن المنطقة تقف بجانب رؤساء اللجان في توفير كل الاحتياجات اللازمة لهم من دعم بالأعضاء أو المساعدين حال الحاجة لذلك، كما قام بالرد على استفسارات الحضور.

وأكد حمادي أهمية الدور الملقى على عاتق رؤساء اللجان في نجاح الامتحانات وخروجها بالصورة المناسبة، لافتًا النظر إلى أن دور رؤساء اللجان ومساعديهم والأعضاء يأتي في المقام الأول قبل أي شيء آخر، متمنيًا في نهاية حديثه لهم التوفيق والسداد.

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احتياج اجتماعا ارات اجتماع ات الكبرى أجرأ اتخاذ كافة الإجراءات

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