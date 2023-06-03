السبت 03 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"تحديث الصناعة": نتعاون مع "اليونيدو" في خريطة التصنيع المحلي لأنظمة الطاقة الشمسية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شاركت دعاء سليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، في مؤتمر ومعرض الأعمال الخضراء في الفترة من 1-2 يونيو في محافظة الأقصر، بحضور لفيف من المسؤولين البارزين من الوزارات والهيئات والجهات الدولية المختلفة.

وأشادت المديرة التنفيذية للمركز بالدورة الثانية لمؤتمر ومعرض الأعمال الخضراء بالأقصر واعتباره الحدث الأول من نوعه في مجال النمو الأخضر الشامل والذي يتماشى مع رؤية مركز تحديث الصناعة والتي تتمثل في  المساهمة في تحول المجتمع الصناعي نحو المنافسة إقليمياً ودولياً من خلال "التحول للاستدامة، والإنتاج الصديق للبيئة"، مدى حرص المركز على التواجد والمشاركة الفعالة كشريك رئيسي لمشروع النمو الأخضر الشامل في مصر.

كما أشارت سليمة إلى التعاون البناء بين مركز تحديث الصناعة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" في تنفيذ العديد من المشروعات التي تخدم أهداف الشراكة مع الحكومة المصرية وما لها من أثر ملموس في تنفيذ مخططات التنمية الصناعية المستدامة وتطوير سياسات التنمية الصناعية الشاملة بما يحقق رؤية وزارة التجارة والصناعة والتي تأتي علي أولوياتها الاهتمام بالصناعات الخضراء الصديقة للبيئة في عدة قطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك قطاع الصناعات الكيماوية، والإلكترونيات، الصناعات الغذائيّة، والمنسوجات والجلود، الأثاث والحِرَف اليدوية.

ولفتت سليمة إلى قيام مركز تحديث الصناعة بتنفيذ العديد من الأنشطة بالاشتراك مع إدارة المشروع منها على سبيل المثال: الترويج والتوعية بسياسات واستراتيجيات النمو الأخضر الشامل،بناء قدرات فرق العمل فيما يخص تطبيقات الاقتصاد الدائري وترشيد استهلاك الموارد وتطبيقات الإنتاج الأنظف، وإعداد كوادر فنية وطنية للمساهمة في زيادة تنافسية الشركات وتوافقها مع الاشتراطات ومتطلبات الأسواق المحلية والعالمية فيما يخص التنمية المستدامة.

كما أعلنت المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة قيام المركز حالياً وبدعم فني من شركة كيمونكس مصر للاستشارات، وبشراكة مشروع النمو الأخضر الشامل بإعداد خريطة طريق التصنيع المحلي لأنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية وآلات إعادة تدوير المخلفات الزراعية، حيث تهدف خارطة الطريق إلى زيادة القيمة المضافة الصناعية عن طريق تشجيع التصنيع المحلي و تحديد الفرص الاستثمارية، وتأتي هذه المبادرة للاستفادة من خبرة مركز تحديث الصناعة في ملف تعميق التصنيع المحلي، حيث قام المركز سابقاً بتحديد 152 فرصة استثمارية صناعية في عدد من القطاعات والفئات السلعية المختلفة التي تؤثر علي الميزان التجاري لجمهورية مصر العربية.

وأشارت سليمة إلى أهمية رواد الأعمال والشركات الناشئة في الاقتصاد الوطني وزيادة القيمة المضافة من خلال المنتجات الجديدة وغير التقليدية.

وفي ختام كلمتها، وجهت المدير التنفيذي للمركز الشكر لمنظمة اليونيدو على حسن إدارة المشروع، والحكومة السويسرية على دعمها، وكذلك جميع الهيئات والمنظمات التنموية والمالية والشركات الناشئة ورواد الأعمال المشتركين بالمعرض، ومحافظة الأقصر على الاستضافة.

كما حرصت دعاء سليمة على تفقد المعرض والتعرف على منتجات الشركات المشاركة، ومناقشة أصحاب الأعمال في التحديات والفرص المتاحة وكيفية الاستفادة من الدعم الفني لمركز تحديث الصناعة، حيث شهد المعرض تواجد أكثر من 70 شركة تنوعت منتجاتهم ما بين إدارة وتدوير المخلفات، الأعلاف غير التقليدية من عدس الماء أو الاستنبات وغيرها، المنتجات الغذائية المختلفة، تدوير البلاستيك، الطاقة المتجددة وغيرها من المنتجات والخدمات المختلفة في مجال الاقتصاد الأخضر.

جدير بالذكر أن مركز تحديث الصناعة شريك استراتيجي لمشروع النمو والأخضر الشامل في مصر (IGGE) والذي يتم تنفيذه من قبل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) وبتمويل من حكومة سويسرا (الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون)، يدعم المشروع الانتقال إلى اقتصاد دائري أخضر وشامل من خلال تعزيزتغييرات نظام السوق لخلق بيئة أكثر ملاءمة للمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر والقوى العاملة، ويتم تنفيذ المشروع في محافظتي الأقصر وقنا.

ويستهدف المشروع قطاعات الاقتصاد الأخضر من خلال الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة وإنتاج الغذاء وإدارة المخلفات مع التركيز بشكل خاص على تثمين استخدام المخلفات الزراعية وتطبيقات الطاقة المتجددة.

استهلاك الموارد استفادة إعادة تدوير اشتراط استهلاك

الأكثر قراءة

المتحدث العسكرى يكشف تفاصيل الحادث الأمنى على الحدود المصرية الإسرائيلية

برقم الجلوس.. بوابة الأزهر الالكترونية نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 الفصل الدراسي الثاني

وزير الصناعة ومحافظ بورسعيد يتفقدان مصنع "بيراميدز" لإنتاج إطارات السيارات

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الابتدائية الترم الثاني 2023

"قطاع الأعمال": افتتاح أول مصنع مطور للغزل والنسيج يوليو المقبل

"المشاط" تشارك في اجتماعات بنك التنمية الجديد.. حصاد "التعاون الدولي" في أسبوع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد محمود عمارة

نسب الأطفال الحائر بين فتاوى العصر العباسى ونتائج الـDNA

د هند جاد

كيسنجر.. عصفور من حجر

حسين دعسة

انهيار مالى وشيك لـ«الأونروا» وتدعو إلى دعم ملايين اللاجئين الفلسطينيين

ماجد حبته

جيل بايدن فى القاهرة

خالد حريب

30 يونيو.. فخر وكرامة واحتفالات

صفاء النجار

ملتقى الصحبة.. معرض أبوظبى الدولى للكتاب «5-2»

لواء. محسن الفحام

الحوار بين التعليم والسكان

صفاء عبد المنعم

الحرب فى الشرق.. بين المعنى الضيق والمفهوم الواسع

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: غياب المحاسبة يُشجع الاحتلال على تسريع ضم الضفة

وثائق الشاباك تكشف تجنيد مصر لجاسوس من الجيش الإسرائيلي.. ما القصة؟ (صور)

انقطاع الكهرباء فى إسرائيل بسبب الموجة الحارة