مطران المعادي يكشف كواليس انعقاد الجلسة الختامية للمجمع المقدس

اعترفت لجنة الرهبنة وشئون الأديرة بالمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بثلاثة اديرة داخل مصر، وهم مزرعة العذارى الحكيمات بطريق الاسماعيلية، مزرعة العذراء مريم والشهيد ودامون بحاجر ارمنت، ومزرعة الشهيد مارجرجس والقديسة سفرنيكى بالعلمين.

كما اعترف المجمع المقدس بثلاثة أديرة خارج مصر وهم مزرعة رئيس الملائكة ميخائيل ملبورن أستراليا، ومزرعة القديسة حنه بالنمسا، ومزرعة العذراء مريم والشهيدين مارجرجس الرومانى وابوسيفين بكندا.

ومن جهته كشف الأنبا دانيال مطران المعادي، وسكرتير المجمع المقدس في فيديو له، عن كواليس الجلسة الختامية للمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في دورته الأحدث قائلاً: أن الأنعقاد الدوري للمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والذي أنعقد في يونيو 2023، تم أتخذ فيه بعض القرارات الهامه الخاصة بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وتابع: بدأ الأجتماع بكلمة من قداسة البابا تواضروس الثاني، ثم عرض البابا تواضروس الثاني، ثم تلاها الأنبا برنابا أسقف روما، عرضًا للرحلة البابا إلى روما وميلانو وزيارة الفاتيكان والمحاداثات التي تمت في الفاتيكان ولقاء البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية في العالم والمحادثات التي تمت بين الوفدين والكلمات التي قيلت بين الوفدين.

وتابع سكرتير المجمع المقدس في فيديو له: ثم بدأت اللجان عرض توصياتها، قرائا كل مقرر للجنة وسوف ترسل إلى الأباء الاساقفة لمتابعتها، من ضمن تلك القرارات قرارًا بالأعتراف بـ6 أديرة جديدة للراهبات بواقع 3 داخل مصر، و3 خارجها، كانت عبارة عن مزارع وكانت تعد للأعتراف بها كأديرة مع وضع سقف 25 راهبة لكل دير لايزيد عنه، ثم قام الأنبا بولا مطران طنطا بوضع مختصر عن قانون الأحوال الشخصية للأقباط المزمع إصداره وكيفية وضع أستمارات الخطوبة والزواج والبيانات التي تكتب فيها تمهيدًا لموافقة هذة البيانات لقانون الأحوال الشخصية الجديد.

موضحًا: ثم عرض قداسة البابا تواضروس الثاني ألية الأحتفال بـ1700 عامًا على انعقاد مجمع نيقية المسكوني الأول والذي تحتفل به الكنائس في نوفمبر 2025، مؤكدًا أن هناك أستعدادت وتحضيرات على مختلف الإيبارشيات والقيام بإعداد أبحاث مختلفة استعدادًا للاحتفال.

مختتمًا: كما عرض الأنبا ميخائيل، أسقف كنائس حدائق القبة، وثيقة رأي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في قضية المثلية الجنسية، ثم عرض الأنبا يوسف مطران جنوبي الولايات المتحدة الأمريكية، موقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من العنف داخل السودان، باللغة الإنجيليزية والعربية، كما عرض الأنبا يوليوس أسقف الخدمات الإجتماعية، مساعدة الأسقفية للأجئين بالسودان، والذين لجئوا إلى مصر وفتح حساب لهم .

وبدأت أمس الجلسة الختامية للمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والذي ترأسها البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، بمركز لوجوس بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

وتوافد أساقفة ومطارنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، على مركز لوجوس بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، للمشاركة في فعاليات المجمع المقدس لعام 2023.

ودرس المجمع المقدس خلال الجلسة العامة المقترحات المقدمة إليه، وطرح توصيات لجميع القضايا التي رفعتها اليه لجان المجمع المقدس الـ12.

وأختتم المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الجمعة، عقد اجتماعاته التي بدأها يوم الأحد الماضي.

- أبرز المعلومات عن المجمع المقدس

المَجْمع المقدس هو الهيئة العليا داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ويرأسه البابا الأنبا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

ويجتمع مرة كل سنة لمدة أسبوع من أجل مناقشة الأوضاع التشريعية والكهنوتية واللاهوتية، ويضم 12 لجنة أو أكثر، ويجتمع بدعوة من بابا الكنيسة أثناء الأزمات؛ ليعطي رأيه في الحدث- لكن جوهر عمله غير سياسي. ويضع القواعد والأنظمة المتعلقة بمسائل الكنيسة المنظمة والإيمان، وأمور الخدمة.

ويرأس المجمع المقدس بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ويضم مطارنة وأساقفة الكنيسة، ورؤساء الأديرة، ووكيلي البطريركية للإسكندرية والقاهرة.