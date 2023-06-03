السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير العمل يرأس وفد "مصر الثلاثي" في مؤتمر العمل الدولي بجنيف

حسن شحاتة وزير العمل
حسن شحاتة وزير العمل

يرأس وزير العمل حسن شحاتة، وفد مصر المكون من ممثل يأطراف العمل الثلاثة "حكومة – أصحاب عمل – عمال"، المشارك في فعاليات الدورة الـ "111" لمؤتمر العمل الدولي، والمنعقد بمقر منظمة العمل الدولية بمبنى الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية، خلال الفترة من 5 إلى 16 يونية 2023، بمشاركة ما يقرب من 5000 مندوب من وفود ثلاثية التكوين من ممثلي  حكومات و أصحاب أعمال وعمال" من 187 دولة حول العالم، عضوة في المنظمة.

ويتحدث الوفد المصري مع الوفود المشاركة عن كافة السياسيات المصرية في قضايا العمل، وخطط الدولة نحو بناء الجمهورية الجديدة، والمشروعات العملاقة التي توفر فرص العمل، وتخدم التنمية، عن برنامج التعاون المستمر مع الشركاء الاجتماعيين ذات الأهداف المشتركة في الداخل والخارج.

كما يلتقي الوزير بعدد من رؤساء الوفود المشاركة، ومدير عام منظمة العمل الدولية، كما يشارك في اجتماع المجموعة العربية المنعقد مساء غدا الأحد، للتنسيق العربي في المؤتمر بشأن القضايا المشتركة.

ويتضمن جدول أعمال المؤتمر الدولي مناقشة بعض بنود منها : تقرير المدير العام بشأن النهوض بالعدالة الاجتماعية، وتقرير عن أوضاع العمال العرب في الأراضي العربية المحتلة، بفلسطين، وجنوب لبنان، وجولان سورية، وتقارير عن التلمذة الصناعية، والمساواة بين الجنسين، والحماية الاجتماعية للعمال، وسبل تحقيق انتقال عادل نحو اقتصادات ومجتمعات مستدامة بيئيًا للجميع،وموضوعات أخرى.

ويتضمن جدول أعمال المؤتمر البنود الدائمة التالية، البند الأول، تقارير رئيس مجلس الإدارة والمدير العام، والبند الثاني، مقترحات البرنامج والميزانية للفترة 2024-2025، ومسائل أخرى؛ والبند الثالث، المعلومات والتقارير عن تطبيق الاتفاقيات  والتوصيات الدولية، فضلاً عن البند الرابع، التلمذة الصناعية، والبند الخامس، مناقشة متكررة عن الهدف الاستراتيجي  المتمثل في الحماية الاجتماعية "حماية العمال"، والبند السادس  النظر في السياسات الصناعية والتكنولوجيا، نحو اقتصادات ومجتمعات للجميع، والبند السابع، إلغاء اتفاقية عمل دولية واحدة وسحب أربع اتفاقيات وبروتوكول واحد و18 توصية، والبند الثامن، اتفاقية وتوصية مقترحتان بشأن المراجعة الجزئية التي تتناول 15 إدراج نحو بيئة عمل آمنة وصحية في إطار توصيات منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، والبند التاسع، التدابير المتخذة بموجب المادة 33 من دستور منظمة العمل الدولية لضمان امتثال حكومة بيلاروسيا لتوصيات لجنة التحقيق. 

ويذكر أن القائمة الطويلة للملاحظات الدولية والتي تضم هذا العام 40 دولة، وتصدر عن منظمة العمل، لم يتم إدراج أسم مصر بها لعام 2023، ما يؤكد أن الدولة المصرية تسير في الاتجاه الصحيح نحو تعزيز علاقات العمل في كافة تشريعاتها،وقراراتها، وخدماتها التي تحمي وترعي بها عمالها رغم التحديات التي يمر بها العالم أجمع، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التي تُعزز من علاقات العمل، والامتثال لمعايير العمل الدولية.

وزير العمل حسن شحاتة مؤتمر العمل الدولي منظمة العمل الدولية فرص العمل الجمهورية الجديدة

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