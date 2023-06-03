السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تقرير إفريقي: افتتاح أول محطة لتحلية المياه تعمل بالطاقة الشمسية في مرسى علم

محطة لتحلية المياه
محطة لتحلية المياه

سلط تقرير إفريقي الضوء على افتتاح أول محطة لتحلية المياه تعمل بالطاقة الشمسية في مدينة مرسى علم.

وأشار التقرير، إلى أن استخدام الطاقة الشمسية بدلاً من أي مصدر آخر سيؤدي إلى توفير مصدر مياه متجدد أكثر اقتصادا وبأسعارًا تنافسية، وبالتالي نمو وتوسيع مجال تحلية المياه.

ولفت التقرير الذي نُشر في مجلة "كونستركشن ريفيو أونلاين" الإفريقية، إلى فتتاح أول محطة لتحلية المياه تعمل بالطاقة الشمسية في مدينة مرسى علم بمصر.

ونوه بأن محطة تحلية المياه بمرسى علم تزيد طاقتها اليومية بنسبة 50٪ لتصل إلى 300 م 3 / يومًيا، بالإضافة إلى ذلك لديها ملوحة مياه أفضل بنسبة 42٪ مقارنة بالمصادر التقليدية الأخرى في المنطقة.

وذكرت بأن ذلك سيغطي 100٪ من رحلات السفاري في البحر الأحمر - احتياجات المياه لمرسى علم على مدار السنة، وستكون المياه من المنشأة بسعر تنافسي يقل بنسبة 25٪ عن معيار السوق، وان 40٪ من التكلفة الإجمالية لأول محطة تحلية مياه تعمل بالطاقة الشمسية في مرسى علم تنفق على تركيب الطاقة الشمسية

ولفت إلى استخدام ما يقرب من 40٪ من التكلفة الإجمالية لإنشاء محطة تحلية المياه في تركيب محطة الطاقة الشمسية، حيث يؤدي استخدام الطاقة الشمسية بدلاً من أي مصدر آخر إلى توفير مصدر مياه متجدد أكثر اقتصادا وأسعارًا تنافسية.

 ويمكن أن يؤدي ذلك إلى نمو وتوسع أكبر بكثير في مجال تحلية المياه، والتي كانت تكلفة هذه العقبة تاريخياً.

وتعد أول محطة لتحلية المياه تعمل بالطاقة الشمسية في مرسى علم تعمل بالطاقة الشمسية بنسبة 30٪، يتم إنتاج الطاقة وتزويدها بواسطة شبكة مرسى علم الشمسية، والهدف هو الوصول إلى 100٪ خلال العقد القادم.

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