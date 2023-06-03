تكريم أشرف زكى وعادل عبده وخالد جلال من البيت الفنى للفنون الشعبية (صور)

شهدت احتفالية اللجنة النقابية للبيت الفني للفنون الشعبية تكريم العديد من الفنانين، منهم: الفنان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية؛ والمخرج عادل عبده رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، والمخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي.

كما تم تكريم الفنان ياسر صادق رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية الأسبق، والفنانة صفاء أبو السعود، والفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، وذلك على مسرح البالون، تحت رعاية اللجنة النقابية بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة إيهاب فاروق رئيس اللجنة النقابية.

وحرص على حضور الاحتفالية كل من الفنانة نهال عنبر، ومنير مكرم، وإيهاب فهمي، ولقاء سويدان.

احتفالية اللجنة النقابية للبيت الفني للفنون الشعبية

احتفالية اللجنة النقابية للبيت الفني للفنون الشعبية

احتفالية اللجنة النقابية للبيت الفني للفنون الشعبية

احتفالية اللجنة النقابية للبيت الفني للفنون الشعبية

احتفالية اللجنة النقابية للبيت الفني للفنون الشعبية

احتفالية اللجنة النقابية للبيت الفني للفنون الشعبية

احتفالية اللجنة النقابية للبيت الفني للفنون الشعبية

احتفالية اللجنة النقابية للبيت الفني للفنون الشعبية

احتفالية اللجنة النقابية للبيت الفني للفنون الشعبية

احتفالية اللجنة النقابية للبيت الفني للفنون الشعبية

احتفالية اللجنة النقابية للبيت الفني للفنون الشعبية

احتفالية اللجنة النقابية للبيت الفني للفنون الشعبية

يذكر أن الدكتور أشرف زكي، تم تكريمه مؤخرا من "مهرجان إبداع" فى دورته الحادية عشرة، عن إسهاماته المتعددة في مجال الفن والإبداع.

وأقيمت فعاليات المهرجان التابع لوزارة الشباب والرياضة، علو خشبة المسرح الكبير بجامعة القاهرة.

وجاء تكريم الدكتور أشرف زكي لنقيب المهن التمثيلية بالتزامن مع إعلان حصوله على وسام الدولة التقديرية من قبل وزارة الثقافة المصرية في مجال الفنون؛ وذلك لدوره المجتمعي وإسهاماته الفنية ومحاولاته في تطوير المنظومة الفنية على مدار سنوات.