السبت 03 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تكريم أشرف زكى وعادل عبده وخالد جلال من البيت الفنى للفنون الشعبية (صور)

تكريم الدكتور أشرف
تكريم الدكتور أشرف زكى

شهدت احتفالية اللجنة النقابية للبيت الفني للفنون الشعبية تكريم العديد من الفنانين، منهم: الفنان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية؛ والمخرج عادل عبده رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، والمخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي.

كما تم تكريم الفنان ياسر صادق رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية الأسبق، والفنانة صفاء أبو السعود، والفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، وذلك على مسرح البالون، تحت رعاية اللجنة النقابية بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة إيهاب فاروق رئيس اللجنة النقابية.

وحرص على حضور الاحتفالية كل من الفنانة نهال عنبر، ومنير مكرم، وإيهاب فهمي، ولقاء سويدان.

احتفالية اللجنة النقابية للبيت الفني للفنون الشعبية
احتفالية اللجنة النقابية للبيت الفني للفنون الشعبية
احتفالية اللجنة النقابية للبيت الفني للفنون الشعبية
احتفالية اللجنة النقابية للبيت الفني للفنون الشعبية
احتفالية اللجنة النقابية للبيت الفني للفنون الشعبية
احتفالية اللجنة النقابية للبيت الفني للفنون الشعبية
احتفالية اللجنة النقابية للبيت الفني للفنون الشعبية
احتفالية اللجنة النقابية للبيت الفني للفنون الشعبية
احتفالية اللجنة النقابية للبيت الفني للفنون الشعبية
احتفالية اللجنة النقابية للبيت الفني للفنون الشعبية
احتفالية اللجنة النقابية للبيت الفني للفنون الشعبية
احتفالية اللجنة النقابية للبيت الفني للفنون الشعبية

يذكر أن الدكتور أشرف زكي، تم تكريمه مؤخرا من "مهرجان إبداع" فى دورته الحادية عشرة، عن إسهاماته المتعددة في مجال الفن والإبداع.

وأقيمت فعاليات المهرجان التابع لوزارة الشباب والرياضة، علو خشبة المسرح الكبير بجامعة القاهرة.

وجاء تكريم الدكتور أشرف زكي لنقيب المهن التمثيلية بالتزامن مع إعلان حصوله على وسام الدولة التقديرية من قبل وزارة الثقافة المصرية في مجال الفنون؛ وذلك لدوره المجتمعي وإسهاماته الفنية ومحاولاته في تطوير المنظومة الفنية على مدار سنوات.

أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية الدكتور أشرف زكي المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى المخرج عادل عبده رئيس البيت تكريم أشرف زكى

الأكثر قراءة

"الشاهد".. سامح عاشور يكشف كواليس مواجهته لمرسى فى احتفالية نقابة المحامين

ماكرون يعلن عن إجراءات ووسائل إضافية جديدة لمكافحة حرائق الغابات بفرنسا

أحمد آدم يواسى أنجلينا جولى لانشغالها بامتحانات أولادها: الله يكون فى عونك

حظك اليوم.. جميع الأبراج النارية السبت 3 يونيو 2023

للمرة الثالثة على التوالى.. النحس يطارد الأهلى أمام الوداد المغربى

بعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية.. تعرف على بدائل الثانوية العامة 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

انهيار مالي وشيك للأونروا وتدعو إلى دعم ملايين اللاجئين الفلسطينيين

ماجد حبته

جيل بايدن فى القاهرة

خالد حريب

30 يونيو.. فخر وكرامة واحتفالات

صفاء النجار

ملتقى الصحبة.. معرض أبوظبى الدولى للكتاب «5-2»

لواء. محسن الفحام

الحوار بين التعليم والسكان

صفاء عبد المنعم

الحرب فى الشرق.. بين المعنى الضيق والمفهوم الواسع

محمد عبدالعزيز

فى يوم واحد .. مصر بين "إبداع "الشباب و"تقدير" الأساتذة

د. محمد عفيفي

ذاكرة المكان

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

وثائق الشاباك تكشف تجنيد مصر لجاسوس من الجيش الإسرائيلي.. ما القصة؟ (صور)

انقطاع الكهرباء فى إسرائيل بسبب الموجة الحارة

إصابة جندى إسرائيلى فى عملية إطلاق نار شمال غرب نابلس