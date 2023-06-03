باحث سياسي لـ"الدستور": الجيش السوداني متمسك بإنهاء التمرد وحماية الدولة

قال الباحث السياسي السوداني مجدي عبد العزيز، إن الجيش السوداني كان ملتزم بالهدنة وبمفاوضات جدة لكن قوات الدعم السريع هي من خرقتها.

وكان الجيش السوداني أعلن الأسبوع الماضي تعليق مشاركته في مفاوضات جدة مع قوات الدعم السريع التي تتم بوساطة سعودية أمريكية.

وتعليقا على تهديد واشنطن بفرض عقوبات على أطراف الصراع في السودان، أوضح عبد العزيز في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن السياسة الامريكية منذ عقود سياسة واحدة لم تتغير بتغير الأنظمة، لأن السودان بلد واعد بالموارد ويقع في منطقة استراتيجية في القلب الافريقي لذا تحاول ان تحقق مصالحها بعدة وسائل.

وأوضح الكاتب السوداني أنه بعد تعليق المفاوضات في جدة، قامت القوات المسلحة السودانية بتأكيد حسن نيتها للمفاوضات أمام الوسطاء لتنفيذ اتفاق جدة، إلا أن الجانب الآخر لم يلتزم بوقف إطلاق النار واستمر في النهب والقتال.

وأشار عبد العزيز إلى أن القوات المسلحة مستمرة في تحقيق واجبها الدستوري في حماية البلاد، وإنهاء التمرد الذي حصل وحماية المدنيين.

وأضاف: “نحن نتابع الان الموقف العسكري في الخرطوم والتقدم الكبير للقوات المسلحة السودانية ضد القوات المتمردة، وكذلك استعدادات الشرطة السودانية الاحتياطي المركزي والشرطة السودانية لاستلام مهام المدن بعد أن تقوم القوات المسلحة بعمل المهام الأساسية”.