السبت 03 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

باحث سياسي لـ"الدستور": الجيش السوداني متمسك بإنهاء التمرد وحماية الدولة

السودان
السودان

قال الباحث السياسي السوداني مجدي عبد العزيز، إن الجيش السوداني كان ملتزم بالهدنة وبمفاوضات جدة لكن قوات الدعم السريع هي من خرقتها.

وكان الجيش السوداني أعلن الأسبوع الماضي تعليق مشاركته في مفاوضات جدة مع قوات الدعم السريع التي تتم بوساطة سعودية أمريكية.

وتعليقا على تهديد واشنطن بفرض عقوبات على أطراف الصراع في السودان، أوضح عبد العزيز في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن السياسة الامريكية منذ عقود سياسة واحدة لم تتغير بتغير الأنظمة، لأن السودان بلد واعد بالموارد ويقع في منطقة استراتيجية في القلب الافريقي لذا تحاول ان تحقق مصالحها بعدة وسائل. 

وأوضح الكاتب السوداني أنه بعد تعليق المفاوضات في جدة، قامت القوات المسلحة السودانية بتأكيد حسن نيتها للمفاوضات أمام الوسطاء لتنفيذ اتفاق جدة، إلا أن الجانب الآخر لم يلتزم بوقف إطلاق النار واستمر في النهب والقتال. 

وأشار عبد العزيز إلى أن القوات المسلحة مستمرة في تحقيق واجبها الدستوري في حماية البلاد، وإنهاء التمرد الذي حصل وحماية المدنيين. 

وأضاف: “نحن نتابع الان الموقف العسكري في الخرطوم والتقدم الكبير للقوات المسلحة السودانية ضد القوات المتمردة، وكذلك استعدادات الشرطة السودانية الاحتياطي المركزي والشرطة السودانية لاستلام مهام المدن بعد أن تقوم القوات المسلحة بعمل المهام الأساسية”.

السودان الصراع طرفي الوساطة الولايات المتحدة الامريكية واشنطن

الأكثر قراءة

المتحدث العسكرى يكشف تفاصيل الحادث الأمنى على الحدود المصرية الإسرائيلية

جيل بايدن عن زيارتها لأهرامات الجيزة: “كنت محظوظة”

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الابتدائية الترم الثاني 2023

كثافات مرورية أعلى الدائرى بسبب حادث تصادم

مجلس الدولة يقضي بعدم اختصاص نظر دعوى منع تدفق اللاجئين إلى مصر

إخضاع منطقة سدود البنات مدينة أبو زنيمة لقانون حماية الآثار (نص القرار)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

أشرس الأعداء

محمد محمود عمارة

نسب الأطفال الحائر بين فتاوى العصر العباسى ونتائج الـDNA

د هند جاد

كيسنجر.. عصفور من حجر

حسين دعسة

انهيار مالى وشيك لـ«الأونروا» وتدعو إلى دعم ملايين اللاجئين الفلسطينيين

ماجد حبته

جيل بايدن فى القاهرة

خالد حريب

30 يونيو.. فخر وكرامة واحتفالات

صفاء النجار

ملتقى الصحبة.. معرض أبوظبى الدولى للكتاب «5-2»

لواء. محسن الفحام

الحوار بين التعليم والسكان

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: غياب المحاسبة يُشجع الاحتلال على تسريع ضم الضفة

وثائق الشاباك تكشف تجنيد مصر لجاسوس من الجيش الإسرائيلي.. ما القصة؟ (صور)

انقطاع الكهرباء فى إسرائيل بسبب الموجة الحارة