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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

حظك اليوم.. جميع الأبراج المائية السبت 3 يونيو 2023

الأبراج المائية
الأبراج المائية

قدم الخبراء بموقع " ganeshaspeaks" حظك اليوم السبت 3 يونيو 2023 لجميع مواليد الأبراج المائية، والتي جاءت على النحو التالي:

برج السرطان:

قد يكون من الصعب التعامل مع اليوم على الصعيد العاطفي، وقد تهدر كل وقتك على أشياء ليست مهمة كثيرًا، وسيكون من الصعب عليك أن تقرر الأولويات.

كما سترغب في قضاء وقت ممتع مع أفراد عائلتك، فالوقت مناسب لترتيب لقاء عائلي، وقد لا يكون لديك الكثير من العمل، وبالتالي سيننخفض الضغط الذي تشعر به منذ فترة.

برج العقرب:

ستجد الدعم والثقة من الأصدقاء، قد تستلهم أفكارا مبدعة في فترة ما بعد الظهر لذلك تأكد من أخذ الملاحظات والمتابعة على هذه الأفكار، لتحقيق أفضل نتيجة.

تتمتع بصحة جيدة، ولكن عليك الحذر عند تناول الطعام في المساء فقد تقع فريسة للأمراض الخاصة بالجهاز الهضمي.

برج الحوت

يومك سيكون مشغولًا ومليئًا بالأحداث المختلفة، وقد تشعر بالتوتر والقلق بسبب المسؤوليات التي عليك تحملها، لكن عليك أن تثق بقدراتك وتعمل بجد لتحمل المسؤولية بثقة وثبات.

قد يظهر بعض الصعوبات في العلاقات الشخصية والعملية، لذلك عليك الانتباه وتحافظ على هدوئك وصبرك، ومن الناحية الصحية، قد تشعر بالإرهاق والضعف، لذلك من الأفضل أن تركز على الراحة والاسترخاء وتأخذ استراحات قصيرة خلال اليوم.

صفات الابراج المائية:

الأبراج المائية هي السرطان والعقرب والحوت، وهي تتميز بالحساسية والحدس والعمق، وهي تعتمد على قلوبها لاتخاذ القرارات، وتشعر بكل شيء بشكل عميق، فهي تبحث عن الأمن والراحة في حياتها، وتحب أن تكون محاطة بأشخاص يحبونها ويدعمونها.

الأبراج المائية ذات خيال واسع وإبداع لا حدود له، هي تستطيع أن تخلق أشياء جميلة ومفيدة من مشاعرها، وتجذب الآخرين بسحرها وروحها، كما أنها تمتلك موهبة فنية أو على الأقل تقدر الفن في حياتها.

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